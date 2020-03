Seconda prova della maturità 2020 liceo artistico: come affrontare le tracce

Seconda prova maturità 2020 liceo artistico: come funziona

Liceo artistico seconda prova: come procedere

Analizza e rielabora le fonti .

. Lascia libero spazio alla creatività : questo è il momento degli schizzi, dei bozzetti e di far emergere tutto quello che hai studiato e sviluppato in tanti anni.

: questo è il momento degli schizzi, dei bozzetti e di far emergere tutto quello che hai studiato e sviluppato in tanti anni. Arriva la parte pratica : quello che hai creato nella mente dovrai renderlo in maniera tecnico-grafica dando forma al tuo progetto.

: quello che hai creato nella mente dovrai renderlo in maniera tecnico-grafica dando forma al tuo progetto. La fase successiva prevede la realizzazione di un modello o di un prototipo di una parte di progetto.

di una parte di progetto. L’ultima fase consiste nel realizzare una relazione che illustri in maniera dettagliata le scelte del progetto.

Le materie della seconda prova maturità 2020 liceo artistico

Architettura e Ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente;

Grafica: Discipline grafiche;

Audiovisivo e Multimediale: Discipline audiovisive e multimediali;

Arti Figurative: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree;

Scenografia: Discipline progettuali scenografiche;

Design: Discipline progettuali design.

Indubbiamente la, qualunque sia il liceo, è tra le più impegnative proposte alla maturità.In questo momento di emergenza, ci sono molte incertezze sull' esame di Stato , e i maturandi sono carichi di dubbi.Non sappiamo ancora se e come l'esame di Stato cambierà a seguito dellaTuttavia, in attesa di novità, oggi vi parliamo dellaChiariamo subito l’eccezionalità della prova, rispetto agli altri indirizzi, per i ragazzi del liceo artistico, che invece che svolgersi in poche ore dura ben tre giorni. Un’altra differenza è che la seconda prova verte su un’unica materia, a differenza delle altre scuole in cui è. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sullae sulle materie della seconda prova liceo artistico. C'è da tenere presente che sono probabilmente in arrivo, per le motivazioni già dette. Sarà nostra curanon appena avremo notizie certe.Come funziona? Come abbiamo già accennato, la seconda prova dell’artistico è di per sé. Questa prova dura ben tre giorni, come deciso con la Riforma Gelmini a partire dall’a.s. 2010/2011 e vale per sei indirizzi diversi: Grafica, Scenografia, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo Multimediale e Arti Figurative. Ognuno di questi indirizzi ha sviluppato la propria prova, ben delineata, e stabilita dal. In che cosa consiste questa prova? Ogni studente deve elaborare un progetto inerente la materia decisa dal Miur in 18 ore (). Tocca al maturando decidere le tecniche più adatte per redigere il progetto e portare a compimento le indicazioni della traccia.Come anticipato, ogni studente è libero di dare sfogo alla propria creatività e alla propriaperò ci sono una serie di regole e consigli, delle fasi che possono fare da guida.Per quanto riguarda le, ciascun indirizzo ha la propria. Questo significa che gli studenti non devono aspettare la fine di gennaio per sapere che la loro seconda prova maturità sarà sulle materie seguenti: