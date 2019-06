Latino e Greco: Classico, seconda prova 2019: traccia Maturità

Segui in diretta live tutto sulle Tracce e le soluzioni seconda prova maturità 2019

Seconda prova di maturità 2019: le tracce classico latino e greco

Seconda prova di maturità 2019 liceo classico: come funziona

Maturità 2019: La help line

, gli studenti delle classi quinte di tutti iaffrontano la seconda prova di maturità . Insieme all’orale, questa parte dell’esame è la più ricca di novità rispetto agli anni precedenti e, di conseguenza, quella che ha generato più dibattito. Qui troverete la traccia diLa prova sarà, latino e greco saranno le materie che la caratterizzeranno. Noi dipubblicheremo le tracce appena possibile. Restate sintonizzati con noi per scoprire le ultime novità della seconda prova del liceo classico.La prova avrà una durata di. Gli studenti dovrannoun. Sarà presente sia un’introduzione, sia una postfazione, entrambe tradotte, che hanno lo scopo di aiutare lo studente nel suo lavoro. Una volta fatto ciò lo studente sarà tenuto a confrontare il testo con un altro brano, di. Quest’ultimo sarà già tradotto, bisognerà dunque solo confrontare le tematiche presenti al suo interno, che saranno affini al primo scritto. Infine, il maturando dovrà rispondere a, inerenti ai testi. Potrà farlo seguendo: la prima prevede una risposta unica per ogni domanda, la seconda, invece, prevede rispondere a tutte e tre in un. La prima delle tre domande riguarderà la comprensione e l’interpretazione dei due testi, la seconda, invece, verterà sull’appropriatezza di un “Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione” mentre la terza chiederà al maturando un “approfondimento e riflessioni personali” partendo dalle tematiche esposte dagli autori degli scritti.La redazione di Skuola.net sarà a fianco di tutti i maturandi durante ognuna delle giornate della maturità 2019. Se avete dubbi, segnalazioni, o volete consigli poteteCi teniamo a ripetere che le tracce d'esame e le soluzioni dei nostri tutor non saranno tuttavia pubblicate prima dell'orario consentito per legge.per evitare di compromettere l'esame dei maturandi. Sempre per lo stesso motivo, le soluzioni non saranno in nessun caso disponibili prima del tempo stabilito per legge.Per ogni informazione, dubbio o problema, ecco i nostri recapiti: