Maturità 2019, seconda prova Liceo Classico: come svolgere la traccia Latino e Greco

Come svolgere la traccia multidisciplinare di seconda prova 2019 in latino e greco

Oggi 20 giugno i maturandi del Liceo Classico per la prima volta hanno svolto la prova. Il tempo massimo di svolgimento in cui hanno dovuto completare il lavoro è pari ae ovviamente hanno potuto consultareGuarda anche:Il tutor di Skuola.net|Ripetizioni spiega: "Il brano in lingua latina è tratto dalle Historiae, la prima delle due opere di carattere propriamente storiografico di Tacito. Dei quattordici libri in cui l'opera doveva essere suddivisa, per comprendere il racconto dei terribili avvenimenti che caratterizzano il periodo tra il 69 e il 96 dC, si conservano solo i primi quattro e parte del quinto, relativi agli anni 69-70. Dopo un'ampia prefazione, in cui l'autore espone l'argomento della propria trattazione, sottolineandone l'eccezionalità in termini negativi, prende avvio la narrazione vera e propria, con la descrizione della situazione di instabilità che caratterizza l'inizio dell'anno 69, fino all'assassinio di Galba, oggetto dell'estratto. Il brano è collegato a un passo delle Vite Parallele, in cui Plutarco propone una narrazione dello stesso avvenimento, concentrandosi più marcatamente sulla caratterizzazione del personaggio di Otone, avversario al potere di Galba. Le tre domande poste a conclusione della prova suggeriscono spunti di riflessione per un confronto tra le due trattazioni, dal punto di vista della caratterizzazione dei personaggi, delle strategie stilistico-retoriche e narrative e infine nel quadro più ampio dei generi letterari. Il compito si caratterizza per la notevole complessità, che riguarda sia la resa del testo latino da tradurre, sia la dimensione generale del confronto su più livelli tra i due testi, pur essendo agevolato dagli elementi di contestualizzazione e dai suggerimenti forniti attraverso la formulazione delle domande".