Seconda prova di maturità classica: com'è fatta la traccia di greco e latino?

Seconda prova maturità classica: struttura e tracce greco e latino

con un testo in lingua latina con traduzione e fronte; risposta a tre domande per ciascun testo che possono riguardare comparazioni critiche tra essi, comprensione e interpretazione di entrambi i brani. Si può trattare anche di analisi linguistica, retorica o stilistica congiunta a riflessioni personale e approfondimento. Per rispondere lo studente può scegliere se scrivere 10/12 righe per ciascuna domanda o rispondere in un testo unitario lungo non più di 30/36 righe.

Obiettivi traccia greco e latino seconda prova maturità 2020

la capacità di comprendere in maniera globale e puntuale il testo proposto;

le conoscenze acquisite rispetto alle strutture principali morfosintattiche della lingua;

la comprensione del lessico specifico ;

la capacità di ricodificazione e di resa nella traduzione in lingua italiana;

la correttezza e la pertinenza delle risposte date.

Passiamo ora alla struttura seconda prova liceo classico partendo da un presupposto: la traccia di latino e greco e quella di greco e latino sono molto diverse tra loro. Nella prima, la domanda è quella di tradurre un testo in latino e fare il confronto di questo con quello in lingua greca, rispondendo poi a tre domande su entrambi i brani; la seconda - che è quella che è la traccia ufficiale per il liceo classico - chiederà di tradurre un brano in greco preceduto da un pre testo e un posto testo tradotti; confronto con un testo in lingua latina con traduzione e fronte; risposta a tre domande per ciascun testo che mirano a verificare comprensione e interpretazione dello studente. Per quanto riguarda la traccia per la maturità 2020, per la quale il ministero ha scelto greco come prima materia e latino come seconda materia, possiamo intuire la struttura della prova di quest'anno. La seconda prova per la maturità classica dura sei ore in totale e agli studenti viene data la possibilità di utilizzare il vocabolario, ovvero latino/greco-italiano e italiano-latino/greco. Cosa vuole valutare questa particolare prova dalla natura multidisciplinare e la struttura complessa? Stando a quanto stabilito dal Miur la prova mira a verificare le competenze seguenti: