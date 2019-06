Seconda prova maturità 2019, cosa portare agli esami

documento di riconoscimento ;

; viveri e acqua per rifocillarsi ;

; penne di riserva.

Seconda prova maturità 2019, cosa portare per liceo classico

Seconda prova maturità 2019, cosa portare per liceo scientifico, tecnici e professionali a indirizzo scientifico

Seconda prova maturità 2019: cosa portare per liceo linguistico

è il giorno della seconda prova della, quella multidisciplinare, quella che tanto spaventa i ragazzi. Saranno all’altezza di una prova che coinvolge e intreccia? Gli studenti sono pieni di dubbi rispetto a questa nuova struttura della seconda prova, ma procediamo un passo alla volta! Vediamo, intanto, di capire. Vediamo, indirizzo per indirizzo, cosa portare per la seconda prova, considerando che le materie cambiano a seconda dell’indirizzo che si frequenta.Per, indifferentemente, è bene portare anche:Glidovranno fare i conti con la prova multidisciplinare che coinvolgerà latino e greco insieme. Di conseguenza sarà consentito portare entrambi i, importantissimi per la versione e per svolgere al meglio la prova.Cosa si può portare, invece, negli istituti a? Al liceo scientifico i ragazzi saranno impegnati in una prova multidisciplinare di matematica e fisica, quindi potranno portare la(sono ammesse lee quellenon dotare di Cas o connessione internet). Per avere indicazioni precise sui modelli ammessi e quelli non ammessi è sufficiente consultare il sito del Miur nell’apposita sezione.La calcolatrice grafica (quantomeno tutti i modelli approvati dal Miur) e scientifica è ammessa anche per tutti gli altri indirizzi.Per l’, inoltre, è necessario anche portare ilAnche in questo caso la prova sarà ine non una sola, ovvero l’inglese (la lingua base) è un’altra che varia a seconda dei licei. A tutti gli studenti è consentito portare unper svolgere la prova assistiti.