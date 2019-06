Come scoprire le tracce di maturità 2019?

Prima prova maturità 2019: le tracce

Possibili tracce tipologia A e B maturità 2019

500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci;

200 anni dalla nascita di Francesco Crispi;

90 anni dalla nascita di Martin Luther King;

90 anni dalla nascita di Anna Frank;

50 anni dallo sbarco sulla luna;

30 anni dalla caduta del muro di Berlino.

Possibili tracce Tipologia C maturità 2019

Le elezioni europee svolte lo scorso 26 maggio e la formazione del Parlamento europeo

svolte lo scorso 26 maggio e la formazione del Parlamento europeo L' immigrazione e gli equilibri tra i rapporti fra gli uomini

e gli equilibri tra i rapporti fra gli uomini Greta Thunberg e il problema della salvaguardia dell'ambiente

Siamo sempre più, la, libri e appunti per i mega ripassoni si accumulano…la maturità 2019 è proprio dietro l’angolo! A maggio si studia sempre e tanto, poco importa se si cerchi di rimediare ai brutti voti presi nel corso delo di alzare le medie di ammissione alla maturità sperando di ottenere il massimo dei voti.Studiare quindi è un must, ma ci pensate quanto sarebbe bello conoscere già le tracce della prima prova maturità 2019 ? Prevedere il futuro non si può,ma nulla impedisce di fare qualchee, chissà, magari anche di azzeccare le possibili tracce maturità 2019 Ilè la data designata comeche, come da tradizione, comincia col, tra le varie tracce e tipologie che ogni studente potrà scegliere. La verità su chi e cosa saranno oggetto di queste tracce verrà fuori solo e soltanto la mattina di quel giorno, però possiamoquali potrebbero essere i temi tra cui vi troverete a scegliere. Tra le nostre e le vostre ipotesi qualcosa di azzeccato salterà fuori, garantito!Basandosi sullee sul procedimento e stile di chi sceglie le tracce – il buon vecchio– possiamo, ragionando,che saranno presenti nel plico della prima prova. E se anche non dovessero emergere con esattezza le tracce, almeno illo dovremmo indovinare!Guarda anche:Qui le possibilità sono davvero molte ed è difficile azzeccare. Ci si può però basare su quello che è successo negli ultimi anni per scoprire chi potrebbe capitare e chi quasi sicuramente non verrà scelto. Per prima cosa c’è da notare che, sulla base delle simulazioni di febbraio e marzo, il MIURUn altro fattore da tenere in considerazione per provare ad azzeccare la traccia dell’analisi del testo della maturità 2019 è. Rispetto agli autori non trascurate nemmeno gli, che potrebbero essere presi in considerazione per. Uno dei casi più recenti è stato, venuto a mancare nel febbraio 2016 e scelto, di conseguenza, come autore per un brano dell’analisi del testo della maturità 2016 . Lo stesso si può dire del saggio o dell'articolo di giornale, o per il tema, i cui spunti possono provenire da ricorrenze importanti, tra cui:Per ipotizzare l’argomento della traccia del tema di attualità bisogna tenere ben presenti gliavvenuti nel corso dell’anno. Ma non solo! Potrebbe trattarsi infatti, come dimostrato dalle simulazioni, argomenti di portata generale come la nostalgia o la felicità.In ogni caso tenetevitramite. Alcuni esempi di temi che probabilmente potrebbero essere toccati, qualora uscisse una traccia strettamente di attualità:Ilaria Roncone