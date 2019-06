Prima prova Maturità 2019: 10 cose che devi ricordarti

10. Portatevi una penna

9. Lasciate a casa i fogli protocollo

8. Non dimenticate il dizionario

7. Portatevi la carta di identità o la patente

6. Bevete un litro di acqua

5. Mettete nello zaino una merendina o delle caramelle[/h2

Il calo di zuccheri è la minaccia che incombe su tutti i maturandi. Mentre state svolgendo la traccia, ad un certo punto potrebbe capitare il giramento di testa, portate quindi un dolcetto che vi farà schizzare gli zuccheri alle stelle e vi farà ripartire alla grande.



[h2]4. Arrivate puntuali

3. Vestitevi comodi

2. Andate a dormire presto

1. Guarda assolutamente il video sul totoesame per la prima prova maturità 2019

Il 20 giugno inizia la Maturità 2019 . Una schiera di studenti da tutte le parti d'Italia affronteranno il temutissimo esame di maturità 2018. Ma siete sicuri al 100% di conoscere e sapere alla perfezione tutte le regole da seguire? Non stiamo parlando solo di cosa portare all'per svolgere uno dei temi delle possibili tracce della prima prova 2019 , ci riferiamo anche ad alcune buon regole di comportamento, prima di arrivare al fatidico giorno della prima prova maturita 2019. Ragazzi, mettete l'ansia da parte, noi di Skuola.net siamo qui proprio per aiutarvi, ecco leRicordate di portare una penna e anche una di ricambio non si sa mai. Non sarebbe certo il massimo sedervi tra i banchi persenza avere l'unico oggetto necessario per svolgere la tracciaRicordate chenon è necessario portarsi i fogli da casa. Per regolamento infatti i fogli di protocollo verranno forniti durante la prova, dovrete infatti usare soltanto quelli con il timbro. Ne avrete uno per la bella e uno per la brutta.Sinonimi e contrari sono i migliori amici del tema di italiano . Il tototracce vi ha fatto impazzire, vi ha tolto tanto tempo, però non dovete scordare che oltre all'argomento dovete essere capaci di svilupparlo come si deve, per questo motivoper non avere nessun dubbio alla prima prova nel tema di attualità.L' esame di Stato è un momento ufficiale, e non solo l'ennesima interrogazione con i prof, o il compito in classe. E' una situazione molto formale dove vi sarà richiesta precisione e maturità appunto. Per identificarvi avrete bisogno perciò di una documento di identità valido. Controllate se lo avete messo in borsa.Bere acqua in questo periodo, in cui fa molto caldo, vi tornerà utile. Acqua, acqua, acqua, avere la giusta idratazione vi farà evitare stupidi errori di grammatica.Il giorno dell'esame dovrete arrivare almeno entro le 8. Arrivando in anticipo potrete rendervi conto di tutto quello che succede intorno a voi, e vi metterete a sedere per la prova con meno ansia.L’abito fa il monaco? Nì. Di certo sapersi presentare aiuta, ma poi è ciò che siamo e ciò che sappiamo a fare la differenza, senza troppe costruzioni e senza “bluffare”. Questo è ciò che consiglia Massimo Roascio, professionista nell’ambito delle risorse umane, che ha lavorato nella direzione personale di Fiat, Telecom e Alitalia e che oggi è Senior Consultant presso The European House - Ambrosetti. Di sicuro è uno che di colloqui ne sa qualcosa.Evitate di fare le ore piccole.. Se proprio non volete dormire allora passate la notte con noi nella videochat Notte prima degli esami, vi accompagneremo con i consigli mgliori sulla maturità, in compagnia di grandi ospiti e vip del mondo dello spettacolo