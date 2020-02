Riviste e quotidiani da leggere per la prima prova di maturità 2020

Riviste e quotidiani: cosa leggere per prepararti

Repubblica: è il secondo quotidiano d'Italia per diffusione totale e anche per quantità di lettori dopo il Corriere della Sera. Il quotidiano nasce dall’iniziativa di Eugenio Scalfari, già direttore del settimanale L’Espresso. Il nome omaggia il piccolo giornale portoghese che nel 1974 aveva parlato della “rivoluzione dei garofani”. L’abbonamento annuale costa 199,99 euro.

La Stampa: fondata con la testata Gazzetta Piemontese, ha assunto il nome La Stampa nel 1895. Oggi è il terzo quotidiano italiano per diffusione. Il motto del giornale era “Frangar non flectar”, ovvero “mi spezzerò non mi piegherò”. L’abbonamento annuale costa 199,99 euro.

Corriere della Sera : è il primo quotidiano italiano per diffusione e per lettorato. Fondato a Milano nel 1876, il suo slogan è “La libertà delle idee”. Dieci anni prima il trentatreenne Giuseppe Rovelli fondò un giornale con la stessa denominazione ma dopo solo due numeri cessò le pubblicazioni per mancanza di fondi. L’abbonamento online costa 4 euro al mese.

Il Sole 24 ORE : è il quotidiano più diffuso in campo economico-finanziario e il quinto in assoluto nel Paese. Contrariamente agli quotidiani a grande diffusione, il Sole 24 Ore lascia poco spazio agli avvenimenti di attualità, di costume e spettacoli. I principali temi trattati sono: economia, politica, novità dei settori normativi e tributari specie in campo economico e andamento dei mercati finanziari. L’abbonamento annuale costa 299 euro.

Internazionale : è un settimanale d’informazione che esce ogni venerdì ed è ispirato all’equivalente francese Courrier International. Pubblica articoli della stampa straniera tradotti in lingua italiana. Internazionale, inoltre, tramite la propria casa editrice ha pubblicato Fusi orari, una serie di libri che spaziavano tra reportage, saggi, narrativa, testimonianze, immagini e fumetti. L’abbonamento fatto online con 50 numeri per un anno costa 99 euro.

National Geographic Magazine: è una rivista mensile della National Geographic Society pubblicata in moltissimi paesi del mondo e tradotta in 31 lingue diverse, contando il numero di ben cinquanta milioni di lettori al mese. L’abbonamento di dodici mesi fatto online costa 39 euro.

Le Scienze : è una rivista mensile di divulgazione scientifica, edizione italiana di Scientific American. Oltre che alla scienza di base, presta particolare attenzione alle ricadute tecnologiche e filosofiche della scienza e al progresso tecnico. Nonostante il nome, questa rivista scientifica divulgativa non è correlata alla rivista scientifica Science, pubblicata dall'American Association for the Advancement of Science. L’annuale digitale e cartaceo costa 89 euro.

Forbes Italia : è l'edizione italiana del magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle. L’abbonamento fatto online di 12 mesi è 24,90 euro.

Maturità 2020: tipologia di tracce di prima prova

Tipologia A : Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (2 tracce prima prova maturità)

: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (2 tracce prima prova maturità) Tipologia B : Analisi e produzione di un testo argomentativo (3 tracce prima prova maturità)

: Analisi e produzione di un testo argomentativo (3 tracce prima prova maturità) Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (2 tracce prima prova maturità)

Gli esami di Maturità 2020 iniziano a preoccupare già dai primi mesi dell'anno scolastico: le prove da affrontare, il voto finale e tutte le incognite sulle tracce mettono non poca pressione ai maturandi. Ma come prepararsi al meglio? Come tutti i muscoli del corpo anche il cervello ha bisogno di fare esercizi per mantenersi in forma, soprattutto in tempi di maturità ! E se ti dicessimo che l’arma segreta per prepararsi alla prova scritta sono i quotidiani? Forniscono nozioni di attualità e stimolano all’approfondimento dei temi più rilevanti.Se ti senti ancora impreparato sulle tipologie di tracce di prima prova o non sai cosa leggere per prepararti al meglio, ecco una lista con le riviste e i quotidiani che abbiamo selezionato per te!Ecco una lista delle riviste e dei quotidiani più noti da leggere per prepararti al meglio!Ilha stabilito che ilci sarà per tutti gli studenti italiani lo svolgimento della prima prova di maturità. Gli studenti potranno scegliere di svolgere la propria traccia tra tre tipologie: A, B e C.Eccole nel dettaglio: