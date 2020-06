Maturità 2020, sostengono esame al posto della compagna deceduta

L’orale di Stella Tatangelo: i compagni fanno l’orale al posto dell’amica morte

Daldi Sora,, arriva una toccante storia verificatasi in questi giorni di esami di Stato. Sette studenti hanno sostenuto il colloquio orale della maturità al posto della campagna di classe,, scomparsa lo scorso anno a causa di un incidente stradale. L’argomento dell'elaborato presentato? L’Ecco cosa è successo.Per ladelquesto ultimo anno scolastico è stato diverso dagli altri. Non ci riferiamo all’emergenza sanitaria da Covid-19 ma la scomparsa della compagna di classe, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto adil 14 agosto del 2019., uno dei ragazzi del gruppo, si è attivato in prima persona affinché ilpermettesse la discussione della prova. Così, come riportato su Ansa, lunedì 22 giugno sette dei suoi compagni hanno discusso un elaborato sull’, assistiti dai genitori della liceale, mammae papà, e dalla commissione d’esame. Nello specifico, gli studenti hanno sceltofacendo collegamenti con le rispettive materie dell'indirizzo scolastico. Alla fine della discussione i genitori hanno donato ai ventitré studenti une hanno voluto fare ladi fine anno. “Siamo veramente orgogliosi di questi ragazzi, del legame forte creato. Penso che porteranno per sempre Stella con loro”. Ecco ildedicato dalla scuola alla ragazza.