Maturità da incubo a Bologna: voti bassi e bocciato futuro ingegnere

Un esame da dimenticare per la quinta S de liceo Fermi di Bologna: a riportare la notizia è. A quanto pare in questa scuola si è fatto realtà l'incubo di tutti i maturandi del 2019: trovarsi di fronte una commissione severissima, proprio nel primo anno della riforma dell' esame di Stato . Un'intera classe avrebbe visto scendere in picchiata i voti a cui era abituata durante l'anno, e c'è stato anche un bocciato. Peccato che avesse già superato, in precedenza, il test di ingresso a Ingegneria per iscriversi all'anno accademico 2019/2020.Guarda anche:I quadri finali, infatti, hanno riservato sgradite sorprese a quasi la totalità dei ragazzi. Nonostante i punti di credito scolastico accumulati nei tre anni fossero alti, e alcuni di loro potessero vantare una media del sette, dell'otto o del nove, sembra che i voti di diploma siano stati nel complesso bassissimi, di poco sopra la sufficienza. Addirittura una ragazza con la media del nove abbondante ha avuto uno striminzito 77. Maturandi increduli e genitori sul piede di guerra, molti dei quali si preparano a chiedere un accesso agli atti, primo step per un eventuale ricorso. L’Ufficio scolastico regionale, intanto, attendeinviati per verificare il lavoro svoltodella quinta S e della classe associata, la quinta T, dove si è registrata una situazione simile."Sono stati ammessi con buoni voti, ci hanno sempre detto che era un’ottima classe" dicono i portavoce delle famiglie degli studenti. "Addirittura – proseguono – qualcuno ha ventilato che i voti dei cinque anni non fossero veritieri. Sarebbe incredibile".Sembra che già dalla prima prova di italiano sia iniziato il dramma: solo in due hanno ricevuto una sufficienza, il resto sono dal cinque in giù. Sono state assegnate anche insufficienze gravissime.Per matematica-fisica, non va meglio: di nuovo, solo uno risulta sufficiente."Ci hanno detto che le prove di italiano erano piene di errori grammaticali, sintattici e ortografia, ma quando li abbiamo visti –– ce ne era uno dove mancava l’apostrofo e uno con un errore ortografico".Neanche durante l'orale, a faccia a faccia con gli studenti, i commissari sono sembrati meno rigidi. Dicono i genitori: "Più che dei colloqui, come previsto dalla nuova maturità, ci sono sembrati delle interrogazioni che, oltretutto, duravano un’ora e mezza".Ma la vicenda peggiore della brutta avventura della quinta S riguarda il maturando che si è ritrovato bocciato, nonostante avesse superato il Tolc per Ingegneria. "È distrutto, non se lo meritava proprio", raccontano i genitori.Secondo la famiglia, la media con cui è stato ammesso alla maturità non faceva pensare a un risultato finale così tragico. Nei cinque anni precedenti, era stato sempre promosso. Oltretutto, l'orale non sembrava neanche essere andato così male. Sia lui che i genitori, così come i compagni della quinta S e della quinta T, attendono spiegazioni.