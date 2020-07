Quando inizia l’anno scolastico 2020/21?

Le misure di sicurezza adottate nelle scuole

I nuovi banchi singoli: realtà o miraggio?

Lezioni fuori dalle scuole: "extrema ratio"

La Ministra dell’Istruzioneha da poco firmatoche stabilisce la data di inizio del nuovo anno scolastico: illa prima campanella dell’anno suonerà per oltreCome è stato sottolineato dalla Ministra stessa, si tratta di una data indicativa e non di un’imposizione da parte del Ministero in quanto rimane comunque validoche permetterà alle Regioni in cui in quei giorni avranno luogo le elezioni, di scegliere un’altra data rispetto a quella indicata dal Ministero.L'unico principio irremovibile che vincola tutte le scuole italiane infatti è quello relativo aidurante l'anno scolastico che devono essere pari aIn ogni caso, daltutte le scuole riapriranno le loro porte agli studenti che dovrannoGuarda anche:Ogni istituto dovrà assicuraretra cui la distribuzione diffusa dinei diversi spazi didattici e. Le scuole infatti provvederanno ognuna in modo autonomo secondo le possibilità offerte dagli spazi, ad assicurare il rispetto di queste norme basilari.Infine, tra le novità che aspetteranno gli studenti a settembre ci saranno anche, reclutati dalle, in attesa dello svolgimento deiche la ministra ha assicurato si svolgeranno in autunno, tra settembre e ottobre.Intanto non si fermano le polemiche sull’arrivo dei presunti, polemiche a cui la Ministra ha voluto rispondere in modo fermo dichiarando che “quella sui banchi è una gara europea, presto sapremo i nomi delle aziende, purtroppo finora non si era mai investito in Italia, nulla sugli arredi scolastici”.Inoltre, a coloro che hanno messo in dubbio l’effettiva utilità di questi banchi, evidenziandone anzi il rischio che ledi cui sono dotati possano essere, la Ministra Azzolina ha risposto che non si tratta di “giostre, non è una gara agonistica con le rotelle a chi si diverte di più.”.Replicando dunque agli attacchi dell’opposizione, finalizzati solo a “terrorizzare le famiglie”, la Ministra ha inoltre prospettato, qualora le circostanze epidemiologiche ne rendano necessario l’utilizzo.Per questo, il Ministero dell’Istruzione sta lavorando con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, perche renda agibili ed eventualmente disponibili per la didattica spazi quali, anche se la Azzolina sottolinea che questo tipo di soluzione sarà “”.