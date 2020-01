Elenco materie esame maturità 2020 UFFICIALE

Materie Maturità 2020: elenco completo

Esame di Maturità 2020: l’elenco ufficiale delle materie

MATERIE MATURITA’ 2020 LICEI : SECONDA PROVA

Liceo Classico : Greco, Latino

: Greco, Latino

Liceo Scientifico (indirizzo ordinario) : Matematica, Fisica

: Matematica, Fisica

Liceo Scientifico Scienze Applicate : Matematica, Fisica

: Matematica, Fisica

Liceo Scientifico Sportivo : Matematica, Fisica

: Matematica, Fisica

Liceo delle Scienze umane (indirizzo ordinario) : Scienze Umane

: Scienze Umane

Liceo Scienze Umane Economico Sociale : Diritto ed economia politica, Scienze Umane

: Diritto ed economia politica, Scienze Umane

Liceo Linguistico : Lingua e cultura straniera 1, Lingua e cultura straniera 3

: Lingua e cultura straniera 1, Lingua e cultura straniera 3

Liceo Musicale : Teoria, analisi e composizione

: Teoria, analisi e composizione

Liceo coreutico : Tecniche della danza

: Tecniche della danza

Liceo artistico, indirizzo Arti figurative : Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree

: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree

Liceo artistico, indirizzo Architettura e ambiente : Discipline progettuali architettura e ambiente

: Discipline progettuali architettura e ambiente

Liceo artistico, indirizzo Design : Discipline progettuali design

: Discipline progettuali design

Liceo artistico, indirizzo Audiovisivo e multimediale : Discipline audiovisive e multimediali

: Discipline audiovisive e multimediali

Liceo artistico, indirizzo Grafica : discipline grafiche

: discipline grafiche

Liceo artistico, indirizzo Scenografia : Discipline progettuali scenografiche

: Discipline progettuali scenografiche

MATERIE MATURITA’ 2020 ISTITUTI TECNICI : SECONDA PROVA

Istituto tecnico Amministrazione Finanza e marketing - opzione generale (AFM) : Economia aziendale

: Economia aziendale

Istituto tecnico Relazioni internazionali per il marketing : Economia aziendale e geo-politica, Lingua inglese

: Economia aziendale e geo-politica, Lingua inglese



Istituto tecnico Sistemi informativi aziendali : Economia aziendale, Informatica

: Economia aziendale, Informatica

Istituto tecnico Turismo : Discipline turistiche e aziendali, Lingua inglese

: Discipline turistiche e aziendali, Lingua inglese

Istituto tecnico Meccanica, meccatronica ed energia - articolazione Meccanica e meccatronica : Disegno, progettazione e organizzazione industriale, Meccanica, macchine ed energia

: Disegno, progettazione e organizzazione industriale, Meccanica, macchine ed energia

Istituto tecnico Meccanica, meccatronica ed energia - articolazione Energia : impianti energetici, disegno e progettazione, meccanica,macchine ed energia

: impianti energetici, disegno e progettazione, meccanica,macchine ed energia

Istituto tecnico Meccanica, meccatronica ed energia - opzione Tecnologie dell’occhiale : Disegno, progettazione e organizzazione industriale, Tecnologie meccaniche di processo e prodotto nell’industria dell’occhiale

: Disegno, progettazione e organizzazione industriale, Tecnologie meccaniche di processo e prodotto nell’industria dell’occhiale

Istituto tecnico Meccanica, meccatronica ed energia – opzione tecnologie delle materie plastiche : Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale

: Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Logistica : Logistica

: Logistica

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo : Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo

: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo

Istituto tecnico Trasporti e Logistica articolazione Costruzione del Mezzo - opzione Costruzioni Aeronautiche : Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo

: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo

Istituto tecnico Trasporti e Logistica articolazione Costruzione del Mezzo - opzione Costruzioni Navali : Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale

: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo : Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo; Meccanica e macchine

: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo; Meccanica e macchine

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - opzione Conduzione del mezzo Aereo : Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo

: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - Conduzione del mezzo navale : Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale

: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - opzione Conduzione di apparati ed impianti marittimi : Meccanica e macchine.

: Meccanica e macchine.

Istituto tecnico Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Elettronica : Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Sistemi automatici.

: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Sistemi automatici.

Istituto tecnico Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica : Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Elettrotecnica ed Elettronica.

: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Elettrotecnica ed Elettronica.

Istituto tecnico Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Automazione : Sistemi automatici, Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici.

: Sistemi automatici, Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici.

Istituto tecnico Informatica e telecomunicazioni articolazione informatica : sistemi e reti, informatica.

: sistemi e reti, informatica.

Istituto tecnico informatica e telecomunicazioni articolazione telecomunicazioni : sistemi e reti, tecno. e progett. sist. informatici telecomunicaz.

: sistemi e reti, tecno. e progett. sist. informatici telecomunicaz.

Istituto tecnico grafica e comunicazione : progettazione multimediale, laboratori tecnici.

: progettazione multimediale, laboratori tecnici.

istituto tecnico grafica e comunicazione - sperimentazione "grafica e fotografia-visual" : linguaggio della grafica, linguaggio fotografico.

: linguaggio della grafica, linguaggio fotografico.

istituto tecnico grafica e comunicazione - sperimentazione "cinema e televisione" : linguaggio del cinema e della televisione.

: linguaggio del cinema e della televisione.

istituto tecnico grafica e comunicazione - opzione tecnologie cartarie : impianti di cartiera e disegno,tecnolo. processi produzione e laboratorio.

: impianti di cartiera e disegno,tecnolo. processi produzione e laboratorio.

istituto tecnico chimica, materiali biotecnologie art."chimica e materiali" opz. "tecn.cuoio" : chimica analitica e analisi applicate, tecnologie e biotecnologie conciarie.

: chimica analitica e analisi applicate, tecnologie e biotecnologie conciarie.

istituto tecnico chimica, materiali e biotecnologie articolazione "chimica e materiali" : tecnologie chimiche industriali, chimica analitica e strumentale.

: tecnologie chimiche industriali, chimica analitica e strumentale.

istituto tecnico chimica, materiali e biotecnologie articolazione "biotecnologie ambientali" : biol. microbiol. e tecnol. controllo ambientale, chimica analitica e strumentale.

: biol. microbiol. e tecnol. controllo ambientale, chimica analitica e strumentale.

istituto tecnico chimica, materiali e biotecnologie articolazione "biotecnologie sanitarie" : biol. microbiol. e tecnol. controllo sanitario, chimica organica e biochimica.

: biol. microbiol. e tecnol. controllo sanitario, chimica organica e biochimica.

istituto tecnico sistema moda articolazione "tessile, abbigliamento e moda" : ideaz. progettaz. industrializz. prodotti moda, tec no. applic.mate.proc.produt.vi organiz.vi moda.

: ideaz. progettaz. industrializz. prodotti moda, tec no. applic.mate.proc.produt.vi organiz.vi moda.

istituto tecnico sistema moda art. "tessile, abbigliamento e moda" (ind.sper.disegno tessuti) : deaz.ne proget.ne tessuti stampa e cad.

: deaz.ne proget.ne tessuti stampa e cad.

istituto tecnico sistema moda articolazione "calzature e moda" : deaz. progettaz. industrializz. prodotti moda, tecno. applic. mate. proc. produt.vi organiz.vi moda.

: deaz. progettaz. industrializz. prodotti moda, tecno. applic. mate. proc. produt.vi organiz.vi moda.

istituto tecnico agraria, agroalimentare e agroindustria art. "produzioni e trasformazioni" : trasformazione dei prodotti; economia, estimo, marketing e legislazione.

: trasformazione dei prodotti; economia, estimo, marketing e legislazione.

istituto tecnico agraria, agroalime. agroindustria art."gestione deli'ambiente e territorio" : gestione dell'ambiente e del territorio; economia,estimo,marketing e legislazione.

: gestione dell'ambiente e del territorio; economia,estimo,marketing e legislazione.

istituto tecnico agraria, agroalimentare e agroindustria art. "viticoltura ed enologia" : enologia; biotecnologie vitivinicole.

: enologia; biotecnologie vitivinicole.

istituto tecnico costruzioni, ambiente e territorio : topografia; geopedologia, economia ed estimo.

: topografia; geopedologia, economia ed estimo.

istituto tecnico costruz. ambiente e territorio opz."tecnologie del legno nelle costruzioni" : progettazione, costruzioni e impianti; tecnologie del legno nelle costruzioni.

: progettazione, costruzioni e impianti; tecnologie del legno nelle costruzioni.

istituto tecnico costruzioni, ambiente e territorio articolazione "geotecnico" : tecnologie gestione del territorio e ambiente, geologia e geologia applicata.

: tecnologie gestione del territorio e ambiente, geologia e geologia applicata.

istituto tecnico costruzioni, ambiente e territorio articolazione "geotecnico" : tecnologie gestione del territorio e ambiente, geologia e geologia applicata.

: tecnologie gestione del territorio e ambiente, geologia e geologia applicata.



MATERIE MATURITA’ 2020 ISTITUTI PROFESSIONALI : SECONDA PROVA

istituto professionale serv. agricoltura sviluppo rurale opz."gestione risorse forestali montane" : silvicoltura e utilizzazioni forestali, economia agraria e legislazione di settore

: silvicoltura e utilizzazioni forestali, economia agraria e legislazione di settore

istituto professionale servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale : valorizz. attivi. produttive legisl. di settore, economia agraria e dello sviluppo territoriale

: valorizz. attivi. produttive legisl. di settore, economia agraria e dello sviluppo territoriale

istituto professionale serv. agricoltura e sviluppo rur. (curv. agric. biol. biodinam.) : valorizz. attivi. produttive legisl. di settore, economia agraria e dello sviluppo territoriale

: valorizz. attivi. produttive legisl. di settore, economia agraria e dello sviluppo territoriale

istituto professionale serv. agric.svil.rurale opz. "valoriz. commercial. prod. agricoli e territorio : economia agraria e dello sviluppo territoriale, tecniche di allevamento vegetale e animale

: economia agraria e dello sviluppo territoriale, tecniche di allevamento vegetale e animale

istituto professionale serv. agric.svil.rurale opz. "valoriz. commercial. prod. agricoli e territorio : economia agraria e dello sviluppo territoriale, tecniche di allevamento vegetale e animale

: economia agraria e dello sviluppo territoriale, tecniche di allevamento vegetale e animale

istituto professionale servizi socio-sanitari : psicologia generale ed applicata, igiene e cultura medico-sanitaria

: psicologia generale ed applicata, igiene e cultura medico-sanitaria

istituto professionale serv. socio-sanitari art. "arti aus.professioni sanitarie - ottico" : discip. sanitarie (anat. fisiopat. oculare e igiene), esercitazioni di optometria

: discip. sanitarie (anat. fisiopat. oculare e igiene), esercitazioni di optometria

istituto professionale serv. socio-sanitari art. "arti aus.professioni sanitarie - odontotecnico" : scienze dei materiali dentali e laboratorio, esercitazioni di laboratorio di odontotecnica

: scienze dei materiali dentali e laboratorio, esercitazioni di laboratorio di odontotecnica

istituto professionale serv. enogastronomia e ospitalita' alberghiera art. "enogastronomia" : laboratorio servizi enogastronomici - cucina, scienza e cultura dell'alimentazione

: laboratorio servizi enogastronomici - cucina, scienza e cultura dell'alimentazione

istituto professionale ser. enog. ospit. alber. art."enogastronomia" opz. "prod.dolc.ri art.li ind.li" : sc. aliment. analisi cont.li microb.ci alimentari, laboratorio servizi enogastronomici- pasticceria

: sc. aliment. analisi cont.li microb.ci alimentari, laboratorio servizi enogastronomici- pasticceria

istituto professionale serv. enogastr. e ospitalita' alberghiera art. "sala e vendita" : scienza e cultura dell'alimentazione, laboratorio serv.zi enogastron.ci - sala e vendita

: scienza e cultura dell'alimentazione, laboratorio serv.zi enogastron.ci - sala e vendita

istituto professionale serv. enogastr. e ospitalita' alberghiera art. "accoglienza turistica" : laboratorio di servizi di accoglienza turistica, diritto tecn.ammin.ve della struttura ricettiva

: laboratorio di servizi di accoglienza turistica, diritto tecn.ammin.ve della struttura ricettiva

istituto professionale serv. enogastr. e ospitalita' alberghiera art. "accoglienza turistica" : laboratorio di servizi di accoglienza turistica, diritto tecn.ammin.ve della struttura ricettiva

: laboratorio di servizi di accoglienza turistica, diritto tecn.ammin.ve della struttura ricettiva

istituto professionale dei servizi commerciali : tecniche professionali dei servizi commerciali

: tecniche professionali dei servizi commerciali

istituto professionale dei servizi commerciali (curv.turismo) : tecniche professionali dei servizi commerciali

: tecniche professionali dei servizi commerciali

istituto professionale dei servizi commerciali – opzione promozione commerciale e pubblicitaria : tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari

: tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato - opzione produzioni artigianali del territorio : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato - opz. prod. tess. sartoriali : labora. tecno. esercitazioni tessili - abbigliamento, progettazione tessile abbigliamento moda costume

: labora. tecno. esercitazioni tessili - abbigliamento, progettazione tessile abbigliamento moda costume

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato - opz. pro. art. territ. (curv.fotografia) : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato - opz. pro. art. ter. (curv. metalli /orefic) : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato - opz. pro. art. ter (curv. trasf. agroal.) : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato - opz. pro. art. ter. (curv. ceram.) : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato - opz. pro. art. ter. (cur. bioed. ecosos.) : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato (curv. prod. tessili e sartoriali) : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato (curv. fotografia) : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato (curv. trasf. aliment. artigianali) : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato (curv. arredi e forn. int.) : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato (curv. metalli - oreficeria) : progettazione e realizzazione del prodotto

: progettazione e realizzazione del prodotto

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato (sper. liuteria) : laboratorio di liuteria

: laboratorio di liuteria

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione artigianato opz."coltivaz. lavor. materiali lapid.” : progett. realizzaz. prodotto tecni. produzione

: progett. realizzaz. prodotto tecni. produzione



istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria – opzione produzioni audiovisive : linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva

: linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria – "opz."arredi e forniture d'interni" : tecniche di produzione e di organizzazione

: tecniche di produzione e di organizzazione

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria (curv. arredi e forniture interni) : tecniche di produzione e di organizzazione

: tecniche di produzione e di organizzazione

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria (curv.chimico-biologico) : tecn. gestione - conduzione macchine e impianti, tecniche di produzione e di organizzazione

: tecn. gestione - conduzione macchine e impianti, tecniche di produzione e di organizzazione

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria (curv. processi ceramici) : tecniche di produzione e di organizzazione, tecn. gestione - conduzione macchine e impianti

: tecniche di produzione e di organizzazione, tecn. gestione - conduzione macchine e impianti

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria (curv.grafica) : tecniche di produzione e di organizzazione, tecnol. applicate materiali processi produttivi

: tecniche di produzione e di organizzazione, tecnol. applicate materiali processi produttivi

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria (curvatura tecnico del mare) : tecniche di produzione e di organizzazione, tecn. gestione - conduzione macchine e impianti

: tecniche di produzione e di organizzazione, tecn. gestione - conduzione macchine e impianti

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria (curv. meccanica) : tecniche di produzione e di organizzazione, tecnol. applicate materiali processi produttivi

: tecniche di produzione e di organizzazione, tecnol. applicate materiali processi produttivi

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria "(curv. tessile sartoriale) : - labora.tecno. esercitazioni tessili - abbigliamento, tecniche di produzione e di organizzazione

: - labora.tecno. esercitazioni tessili - abbigliamento, tecniche di produzione e di organizzazione

istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria "(curv. tessile sartoriale) : - labora.tecno. esercitazioni tessili - abbigliamento, tecniche di produzione e di organizzazione

: - labora.tecno. esercitazioni tessili - abbigliamento, tecniche di produzione e di organizzazione

istituto professionale indirizzo manutenzione e assistenza tecnica : tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

: tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

istituto professionale indirizzo manutenzione e assistenza tecnica (curv. elettrico/elettronico) : tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

: tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

istituto professionale indirizzo manutenzione e assistenza tecnica (curv. meccanica) : tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

: tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

istituto professionale indirizzo manutenzione e assistenza tecnica (curv. sistemi energetici) : tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

: tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

istituto professionale indirizzo manutenzione e assistenza tecnica - opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili (curv. elettrico/elettronico) : tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

: tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

istituto professionale indirizzo manutenzione e assistenza tecnica - opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili (curv. meccanica) : tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

: tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

istituto professionale indirizzo manutenzione e assistenza tecnica - opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili (curv. informatica) : tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

: tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

istituto professionale indirizzo manutenzione e assistenza tecnica - opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili (curv. sistemi energetici) : tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

: tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

istituto professionale indirizzo manutenzione e assistenza tecnica - opzione manutenzione dei mezzi di trasporto: tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto

Finalmente oggidal Ministero dell’Istruzione. L’elenco, disponibile da poche ore, contienedell’esame di Maturità 2020,dell’ esame di Stato 2020.Cosa avrà deciso quest’anno la neo Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per i maturandi 2020? Scopriamolo insieme.Le materie di Maturità mettono semprea qualsiasi maturando. Come mai? Soprattutto perché dallo scorso anno scolastico, quindi dal 2019, il Miur ha annunciato che la seconda prova scritta della Maturitàcaratterizzanti l'indirizzo di studi che si frequenta,, facendo diventare così la seconda prova una prova scritta. Quindi ovviamente con due o più discipline in seconda prova le preoccupazioni raddoppiano o addirittura si triplicano.L’uscita delle materie di Maturità è una delle tappe essenziali in vista dell’esame di Stato 2020, infatti da questo momento in poi viene deciso comeper ottimizzare gli approfondimenti sulla materia che sarà oggetto della seconda prova dell’esame di Stato 2020. Inoltre è anche esplicitato quali saranno le materie affidate ai, in modo da poter già avere unache si andrà a delineare meglio verso la fine di maggio, inizio di giugno, quando saranno pubblicate ufficialmente le liste con i nomi di tutti i commissari esterni d’Italia.