Maturità 2020, a Calpusterlengo maturando con la pistola minaccia la commissione

Maturità 2020: estrae la pistola alla maturità e intima alla commissione

Da circa una settimana gli studenti al quinto anno stanno ritornando tra i banchi di scuola per sostenere ilprevisto nell’ esame di Stato . Ieri in una scuola di(Lodi) uno studente si è presentato al colloquio con unae ha intimato la commissione d’esame di promuoverlo. La pistola, scarica, vecchia e recuperata dal ragazzo nella cantina del, è stata prontamente afferrata dalla professoressa di chimica.Ecco cosa successo.” ha minacciato così i prof con in mano una pistola scarica e vecchia. Secondo la ricostruzione dei fatti riportata sulle diverse testate italiane, ieri intorno alle 13 lo studente si sarebbe recato presso la sua scuola, l’(Lodi), per sostenere l’unica prova di maturità prevista quest’anno, il. Una volta accomodato non rispondeva alle domande che gli venivano poste e ha estratto laper intimare la commissione. Secondo i primi accertamenti pubblicati la pistola, vecchia e scarica, sarebbe stata recuperata dal giovane nella cantina del nonno. Ad avvicinarsi al ragazzo perè stata una sua insegnante di chimica. A bloccarlo, invece, sono stati gli agenti di, idella compagnia di Codogno, raggiunti dal sindaco della cittadina,. Il ragazzo, negli anni tranquillo e pacifico, è stato calmato dall’equipaggio di un’e portato in ospedale per accertamenti sulla. La scuola, invece, è stata evacuata e chiusa temporaneamente per poi riaprire per le altre commissioni d’esame. La ricostruzione è ancora in via di sviluppo dagli investigatori ma secondo molti il ragazzo avrebbe sofferto ile la conseguente. Questo lo avrebbe portato a compire tale gesto ma non avrebbe fatto male a nessuno poiché l’arma era scarica.