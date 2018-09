Maturità 2019, ammissione senza alternanza e Invalsi: le novità

L'anno scolastico è appena iniziato e già si parla del prossimo esame di Stato. Il Miur ha reso noto, nei giorni scorsi, che la maturità 2019 avrà inizio il 19 giugno con la prima prova scritta, quella di italiano. La seconda si svolgerà, a meno di clamorose sorprese (l'ufficialità non è arrivata) il giorno dopo, il 20 giugno.

Maturità 2019, tutto in forse

L'Esame di Stato rappresenta, è bene ricordarlo, un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo.ha previsto delle modifiche rispetto alla "vecchia maturità", in vigore fino al 2018. Per valorizzare al meglio il curriculum dei ragazzi nel corso del quinquennio di studi, il credito scolastico conseguibile negli ultimi tre anno passa da 25 a 40 punti, massimo 12 punti per il terzo anno; massimo 13 punti per il quarto anno; massimo 15 per il quinto anno. L’esame, in sé, si articolerà in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale. Abolita, pertanto, la terza prova scritta. Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di credito scolastico (max 40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti). Grande novità anche l'introduzione dell'Invalsi in quinto superiore (ma al di fuori dall'esame). Ma ciò che davvero rappresenta il punto cardine del dibattito di questi giorni,più volte il ministro Bussetti si è detto. Non sarà, comunque, l'unico aspetto nel mirino del Miur: in una recente intervista apparsa su Quotidiano.net , ha annunciato che "Ulteriori modifiche all’esame arriveranno più avanti, dopo un’analisi dettagliata dello stato dell’arte"

Milleproroghe e Maturità 2019: si cambia per alternanza scuola/lavoro e prove Invalsi

Dalle parole ai fatti. All'interno del decreto milleproroghe in corso d'esame nelle commissioni parlamentari, è stato depositato un. Dunque, se il provvedimento passasse così com'è, le ore passate in aziendaTuttavia, Bussetti non vuole fermarsi qui, e ha annunciato: "Quest’anno ridurremo la centralità dell’alternanza scuola-lavoro nell’orale dell’esame di Stato."

Un altro emendamento del Milleproroghe, prevede anche delle novità per le prove Invalsi, che nel 2018/2109 debutteranno in quinta superiore e che avrebbero dovuto già da quest'anno essere obbligatorie per l' ammissione alla maturità (non influisce il voto, ma la sola partecipazione). I temuti test in italiano, matematica e inglese, infatti, potrebbero diventare requisito d’accesso all’esame di Stato non da subito, bensì dall’anno successivo, cioè dal 2019/2020.

Modifiche all'alternanza scuola lavoro in legge di bilancio?

Non c'è pace per l'alternanza scuola lavoro. Come dichiarato da Bussetti nella già citata intervista, "Della legge 107 del 2015 va tenuto ciò che funziona. Ciò che non va o va migliorato verrà corretto di volta in volta. È il caso dell’Alternanza Scuola Lavoro, utilissima per gli studenti ma attuata male. Diminuiremo sensibilmente il numero delle ore per puntare maggiormente sulla qualità. Daremo alle scuole linee guida adeguate". Voci di corridoio dicono che in legge di bilancio (generalmente discussa a novembre) sarà inserita proprio una riduzione delle ore di alternanza scuola lavoro. E' possibile, quindi, che entro la fine del 2018 sarà deciso se l'alternanza cambierà totalmente aspetto.