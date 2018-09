Maturità 2019, Millleproroghe rimanda Invalsi e alternanza per l’esame

Un inizio anno col fiato sospeso quello che stanno vivendo i maturandi, e il motivo non è certo legato ai compiti delle vacanze non terminati in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico iniziato oggi per molti. A impensierire i maturandi del 2019 sono le notizie che in questi giorni si sono susseguiti e che riguardano i tanto temuti Test Invalsi e l’alternanza scuola lavoro.

Test Invalsi quinta superiore

Alternanza scuola-lavoro

Stando a quanto previsto dalla Buona Scuola, da quest’anno le Prove Invalsi avrebbero dovuto essere un requisito per accedere alla Maturità 2019. A cambiare le cose, però, unfrutto di un accordo raggiunto all’interno nella maggioranza di Governo. In base a tale emendamento,Gli studenti che dovranno sostenere la Maturità 2019 quindi, potrebbero tirare un sospiro di sollievo se il testo Milleproroghe verrà approvato così com’è, con tanto di emendamento inerente le Prove Invalsi. Per avere la certezza bisognerà attendere ancora qualche giorno.Non solo le Prove Invalsi maal Milleproroghe. Sempre in base alla legge n.107 del 2015, meglio conosciuta come Buona Scuola, da quest’anno, la tanto discussa alternanza scuola-lavoro sarebbe dovuta entrata a tutti gli effetti all’interno dell’esame di Maturità. O meglio, sarebbe dovuta essere un requisito d’accesso all’esame, nonché discussa proprio durante la prova orale.Già il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti nei giorni scorsi si era espresso a riguardo, sottolineando la sua intenzione diIl tutto, specificano dal Miur, nell’attesa di unlavoro che dovrebbePer quest'anno rimane comunque l’obbligo di svolgerla, al momento i ragazzi che frequentano il triennio degli istituti tecnici devono svolgere 400 ore, 200 invece per chi studia al liceo.