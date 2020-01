Materie maturità 2020 liceo artistico: lista Miur tutti gli indirizzi

Materie Maturità Liceo Artistico 2020: seconda prova e commissari esterni

Materie seconda prova 2020 Liceo artistico: tutte le articolazioni

Arti Figurative: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree

Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree Architettura e Ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente

Discipline progettuali architettura e ambiente Design: Discipline progettuali design

Discipline progettuali design Audiovisivo e Multimediale: Discipline audiovisive e multimediali

Discipline audiovisive e multimediali Grafica: Discipline grafiche

Discipline grafiche Scenografia: Discipline progettuali scenografiche

A differenza di tutti gli altri maturandi che sono erano in ansia nel dubbio di quale potrebbe essere la materia che uscirà fuori agli esami di Maturità 2020 . La prima prova è uguale per tutti gli indirizzi (licei, istituti tecnici e professionali): si tratta, ovviamente, di Italiano.La seconda prova, invece, è quasi scontata in questo caso. Il liceo artistico, infatti, si dirama in. Ognuna con la sua specializzazione e, quindi, con una sola materia caratterizzante di riferimento.trovi tutte le materie di seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni per tutti gli indirizzi del liceo artistico.Abbiamo quindi visto che lasicuramente non sarà, come quella che potrebbe interessare molti altri. Infatti il Liceo Artistico ha moltee ognuna di essere hal'indirizzo di studi.Il Liceo Artistico ha diverseall'interno del suo piano di studi tra le quali gli studenti possono scegliere. Ognuna delleha una materiache poi finisce sempre per essere la Materia di seconda prova della. Ecco la lista completa:Commissione Maturità 2020: com'è composta?Lacommissione maturità 2020 rimarrà uguale a quella degli scorsi anni, cioè. La riforma dell'anno scorso non ha toccato questo aspetto e la, quindi, sarà composta daPrecisamente,, a cui aggiungere un, anche questo esterno. Ognuno dei membri della commissione dell' esame di Stato dovrà rappresentare una materia dell'indirizzo scolastico. Ciò non toglie che tutti i membri della Commissione, in sede d'orale potranno fare domande relative ad altre materie, sempre però all'interno delle materie in cui sono abilitati. L'anno scorso i ragazzi dell'artistico si sono trovati davanti come professorigli insegnanti di. Per conoscere le materie esterne quest'anno non possiamo far altro che aspettare.