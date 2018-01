Ecco quali saranno le materie di seconda prova di Maturità e le materie esterne di Maturità, quelle affidate ai commissari esterni, per il 2018 secondo quanto deciso dal Miur per l'indirizzo Elettronica e Elettrotecnica. Un esame di maturità davvero duro e, per questo motivo, ecco una piccola guida all'esame che ti aiuterà sicuramente ad affrontare l'Esame di Stato 2018.

Maturità tecnico elettronica ed elettrotecnica 2018: materie e guida all'esame

Seconda prova elettrotecnica: materie seconda prova

Le materie di seconda prova maturità 2018 non sono ancora state comunicate dal Miur.

Materie esterne maturità 2018 elettronica e elettrotecnica

Seconda prova elettrotecnica: istituti tecnici del settore tecnologico

Esame maturità terza prova elettrotecnica

Anche gli studenti dell'indirizzo Elettronica e Elettrotecnica, dovranno confrontarsi, come tutti gli studenti d'Italia,. Per ilIl giorno successivo alla prima prova sarà il fatidico giorno della. Il tempo a disposizione per svolgere la seconda prova cambia da indirizzo a indirizzo. Per i nuovi tecnici e professionali era, fino al 2014, di 6 ore. Tempo in cui gli studenti dovevano svolgere le. Ma ora, per la, le cose sono cambiate e quindi, quanto durerà la? È quello che si domandano tutti i maturandi di tecnici e professionali. Al momento, purtroppo, non ci sono disposizioni ufficiali da parte del Miur in merito allaper i tecnici e i professionali ma si pensa che, probabilmente, sarà simile a quella degli anni precedenti per gli indirizzi corrispondenti. Se la durata è ancora un'incognita, non è lo stesso (per fortuna) per le per le. L'istituto tecnico indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica presenta tre articolazioni: Elettronica, Elettrotecnica e Automazione, ognuna delle quali ha gamma differente diLeaffidate ainon sono ancora uscite, saranno comunicate dal Miur insieme alle materie di seconda prova entro il 31 gennaio.In merito alla, il Miur ha specificato nel regolamento di Maturità che "La prova riguarda situazioni o casi specifici tratti dall'ambito tecnologico-aziendale e richiede anche l'individuazione di scelte e soluzioni motivate a problemi concernenti i processi produttivi, l'ideazione, la progettazione, il dimensionamento di prodotti, l'organizzazione e la gestione aziendale. La prova può svolgersi attraverso una pluralità di tipologie individuate dal regolamento."Infine, i maturandi dell'indirizzo Elettronica e Elettrotecnica dovranno vedersela. La, a differenza delle altre due prove scritte, non è nazionale ma è scelta, di solito, in base alle simulazioni svolte nel triennio sulle varie tipologie di quesiti. Quelle più diffuse, di solito, sono, e i. Ma è possibile che la commissione scelga di sottoporti anche domande a risposta multipla, tipologia C; problemi a soluzione rapida, tipologia D; analisi di casi pratici e professionali, tipologia E; sviluppo di progetti, tipologia F. Queste ultime tipologie elencate, di solito, sono molto utilizzate per gli indirizzi tecnici e professionali.Carla Ardizzone