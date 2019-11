Materie Maturità 2020 Informatica e telecomunicazioni

Materie Maturità 2020: Istituto Tecnico Informatica e telecomunicazioni

Articolazione Informatica

Articolazione Telecomunicazioni

Informatica e telecomunicazioni: tutte le materie Maturità 2020

Informatica

Sistemi e reti

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

Telecomunicazioni

Sistemi e reti

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

Maturità Informatica e telecomunicazioni: struttura seconda prova 2020

Manca sempre meno alla Maturità 2020 , e i maturandi lo sanno bene, infatti sentono già l'ineluttabile avvicinarsi della Maturità 2020, il sentimento è diffuso anche tra i maturandi. Questo istituto tecnico, relativamente nuovo, ha 2 diverse articolazioni ed essendo giovane come istituzione, i maturandi hanno ben, soprattutto considerando il rimescolamento delle carte che è avvenuto con l'introduzione della. Quindi sono tanti i punti da chiarire per i maturandi 2020, andiamo a fare un po' di ordine.Lecambiano e possono variare a seconda dell'indirizzo di studi e dell'articolazione scelta, nel caso dell'Istituto Tecnico Informatica e telecomunicazioni e automazione sono 2 le opzioni di indirizzi che è possibile scegliere, e ognuno di essisulla base delle materie che caratterizzano il percorso di studi. Le articolazioni di questo Istituto Tecnico sono:Ognuna delle 3 articolazioni dell'Istituto Tecnicoha delle materie che ne caratterizzano il percorso di studi, e che potrebbero essere quindi scelte come materie di. Infatti dallo scorso anno, il Miur ha stabilito che la seconda prova, ovvero può coinvolgere più di una sola materia alla volta. Questo cambiamento ha scombinato tutte le carte in tavola, ponendo molte domande sulla sorte dei maturandi di quest'anno: cosa farà per la Maturità 2020 il? Manterrà la scelta dellamateria? Tornerà a proporrealla volta? Da quale delle due materie potrebbe ricominciare?Per ora tutte queste domande sono destinate a rimanere senza risposta, almeno fino all'inizio del, periodo nel quale solitamente il Miur decide dinon solo, ma anchedella commissione di maturità 2020.Intanto sotto sono consultabili ldell'IstitutoDopo aver visto le possibili materie della seconda prova di Maturità 2020, un altro passo importante è capire quale sarà. La prova sarà divisa inparti:prevede un problema che lo studente dovrà rivolvere per intero, mentredell’esercizio prevede la risoluzione di alcuni quesiti a scelta dello studente. Inoltre ilha specificato che la seconda prova sarà incentrata su situazioniin ambitoe richiederà ai maturandi “attività di analisi tecnologico–tecniche, scelta, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e gestionali”.