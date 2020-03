Guida alla maturità per gli studenti del liceo scientifico

Prima prova maturità scientifico 2020: come si svolge

ARITMETICA E ALGEBRA

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi

Equazioni, disequazioni e sistemi

Triangoli, cerchi, parallelogrammi

Funzioni circolari

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici Figure geometriche nel piano e nello spazio INSIEMI E FUNZIONI

Proprietà delle funzioni e delle successioni Funzioni e successioni elementari

Calcolo differenziale

Calcolo integrale

Probabilità di un evento

Dipendenza probabilistica

Statistica descrittiva

MISURA E RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE FISICHE

Incertezza di misura

Rappresentazioni di grandezze fisiche

Grandezze cinematiche

Sistemi di riferimento e trasformazioni

Moto di un punto materiale e di un corpo rigido Cinematica classica e relativistica

Lavoro ed energia

Conservazione dell’energia

Trasformazione dell’energia

Emissione, assorbimento e trasporto di energia

Onde armoniche sonore ed elettromagnetiche

Fenomeni di interferenza

Dualismo onda-particella

Rappresentazione di forze mediante il concetto di campo Campo gravitazionale

Campo elettromagnetico

Induzione elettromagnetica

Orale maturità 2020 liceo scientifico

L’esame si fa sempre più vicino, e il bisogno di chiarezza sempre più necessario. In questo momento di emergenza coronavirus, i dubbi sono ancora più forti di prima. Ad oggi, però, non ci sono ancora novità su possibili cambiamenti delle prove d'esame dovuti alla pausa scolastica, quindi tutto è ancora come stabilito prima dell'allarme.Se sei uno studente dello scientifico che si sta preparando per affrontare la maturità , in questa pagina forniremo una guida completa alla maturità per questo indirizzo approfondendo le tre prove che ti troverai a svolgere: i due scritti e il colloquio orale.Ovviamente, qualora ci siano novità dal ministero dell'Istruzione, aggiorneremo questa pagina!Laè la stessa per ogni tipo e indirizzo di scuola e consiste nello svolgimento di una traccia tra quelle delle tre tipologie presenti. La tipologia A, consiste in un'analisi del testo (due tracce, una poesia e una prosa), la B è il testo argomentativo a partire da un estratto proposto (tre testi separati, quindi tre tracce) e la C infine permette lo svolgimento di un tema, sempre partendo da un testo dato di partenza (due tracce). L’esame ha una durata complessiva di massimo sei ore e minimo tre (prima della terza ora non potrai lasciare l’aula). Quest’anno a correggere la prima prova di maturità, per molti indirizzi, sarà un commissario interno, cioè il tuo professore di italiano.Come recita il comunicato riguardante le materie oggetto d’esame dello scorso Gennaio, quest’anno la seconda prova per il liceo scientifico vedrà come protagoniste le due materie d’indirizzo: matematica e fisica. La prova consisterà nello svolgimento di quattro quesiti tra gli otto proposti e di un problema tra le due scelte (le tracce riguarderanno entrambe le materie). La durata della prova varierà dalle 4 alle 6 ore a seconda della difficoltà, e a correggerla quest’anno sarà il commissario esterno. Ecco un elenco dei nuclei tematici di entrambi le materie:Durante il colloquio orale, davanti a te troverai la commissione d’esame al completo, formata dai tuoi tre professori interni, i tre commissari esterni e il presidente anche lui esterno. La prova non ha una durata fissa, ma si aggira intorno ai 45/60 minuti. Per quanto riguarda lo svolgimento della prova, rispetto agli scorsi anni scompaiono sia la tesina che l’estrazione delle buste, come indicato nella circolare del MI dello scorso 25 novembre. Secondo la comunicazione, alcuni materiali scelti dalla commissione daranno comunque il via al colloquio con un discorso multidisciplinare, ma senza procedere con il sorteggio. Dopodiché si parlerà di alternanza scuola-lavoro e di cittadinanza e costituzione. L’esame terminerà con la correzione e revisione delle prove scritte.