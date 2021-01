Esame terza media 2021: sarà di nuovo a distanza?

Esame di terza media 2021 a distanza? L’ipotesi appare improbabile

Come potrebbe svolgersi l’Esame di terza media 2021?

Esami terza media 2021: quando iniziano e quando finiscono?

Anche se i dubbi e gli interrogativi rimangono ancora aperti, è possibile fare comunque qualche previsione sulleche il Ministero dell’Istruzione potrebbe adottare.Lo scorso anno infatti, a causa del lockdown generalizzato su tutto il territorio, anche le scuole secondarie di primo grado erano state chiuse da marzo, situazione che aveva convinto il Ministero dell’Istruzione ad eliminare gli scritti, predisponendo al loro postoL’potrebbe ricalcare quello svolto lo scorso anno? In realtà, anche seda parte del MI, la situazione attuale della scuola secondaria di primo grado è ben diversa da quella affrontata lo scorso anno, poiché gli studenti, nonostante l’emergenza epidemiologica, hanno potuto proseguire la didattica in presenza (con la sola eccezione delle regioni rosse).La decisione presa lo scorso anno di svolgere un esame a distanza era infatti giustificata dal periodo troppo prolungato di lezioni svolte totalmente in Dad nella seconda parte dell’anno scolastico.Quest’anno che invece gli studenti hanno potuto frequentare in presenza, la risoluzione di un esame online appare ingiustificata e, per questo motivo, di improbabile attuazione.Ѐ ragionevole quindi ipotizzare chesempre nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti per contrastare il Covid-19.In attesa che il Ministero dell’Istruzione chiarisca anche le modalità di svolgimento, si possono immaginare due scenari: il primo è ovviamente quello di un(italiano, matematica e lingue) e quella orale in presenza; il secondo invece potrebbe consistere in unaincentrata sull’esposizione di un elaborato multidisciplinare precedentemente preparato, sulla scia dell’esame di terza media dello scorso anno.Anche iagli esami non sono stati ancora definiti: potrebbe infatti dipendere dall’andamento dell’anno scolastico come di consueto, oppure potrebbe essere indipendentemente accettata prevedendo recuperi formativi successivi.L’ordinanza ufficiale da parte del Ministero dell’Istruzione in cui saranno definite le modalità di svolgimento dell’sembra essere ancora lontana. Se di norma infatti, la sua pubblicazione è successiva all’ordinanza dell’Esame di Maturità , quest’anno i tempi potrebbero ulteriormente slittare a causa della pandemia ancora dilagante.Ciò che però si conosce già con certezza è il periodo di inizio e di fine degliche come sempre cominceranno subito dopo il termine delle lezioni (tra la prima e la seconda settimana di giugno) e termineranno non oltre il 30 giugno.