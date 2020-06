Cosa portare al maxi orale di maturità 2020?

Maturità 2020: ecco tutti i documenti che devi portare

Ecco cosa portare all’esame di Stato 2020

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Maturità 2020: cosa portare a scuola

, in modo del tutto inedito rispetto alle edizioni precedenti degli esami di Stato. Infatti quest’anno, causa Covid-19,, cancellando le due prove scritte e quindiQuesta prova verrà svolta in presenza a scuola, davanti all’intera commissione d’esame:Scopriamo insieme tutto il materiale che dovrai portare a scuola il giorno del tuo esame di Stato 2020.L’esame di Maturità 2020 consisterà nella sola prova orale , chetotali del voto finale dell’esame. I restantiche hai accumulato nel corso degli ultimi tre anni di superiori. Quindi va da sé che il colloquio orale, essendo l’unica prova rimasta all’interno della Maturità 2020, ha raggiunto un’importanza davvero colossale per poter raggiungere un buon voto. Tuttavia: dovrai anche stare attento a. Noi di Skuola.net vogliamo aiutarti indicandoti i documenti da non lasciare assolutamente a casa il giorno del tuo orale. Innanzitutto, questo servirà per le procedure di identificazione in sede d’esame. Inoltre, considerato il periodo di emergenza sanitaria nel quale stiamo vivendo, nel documento tecnico sulle misure di sicurezza per l’esame in presenza stilato dal Ministero dell’Istruzione e che gli dia, in caso di assembramento,. Ma oltre documenti burocratici, servirà altro? Sicuramente sì, e prima di addentrarci in discorsi sulle autodichiarazioni, è bene tenere a mente che in quel giorno tanto importante, dellee persino una, così da essere pronti a qualsiasi situazione.Una volta esserti assicurato di avere con te un documento identificativo, è bene preoccuparsi anche di mettere nel portafoglio. Infatti è stato proprio il Ministero dell’Istruzione a imporre che il candidato e il suo accompagnatore per il giorno dell’esame di StatoQuesta autodichiarazione potrai trovarla comenel documento tecnico sulle misure di sicurezza per l’esame in presenza stilato dal Ministero dell’Istruzione Oltre all’autodichiarazione, tu maturando e l’eventuale accompagnatore; si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”., tuttavia, per precauzione,a prescindere da ciò che potrete trovare a scuola. Oltre alla mascherina però, in quanto i componenti della commissione, tu candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà