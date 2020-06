Maturità 2020, gli argomenti su cui dovresti prepararti meglio

Maturità 2020: cosa chiedono al maxi orale

Si partirà con la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo su un argomento che il professore della materia di riferimento ha assegnato a ogni maturando. Si passerà poi alla discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe. Successivamente avverrà l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione in sede di riunione plenaria della commissione. Seguirà l’esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; Si concluderà con l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Maxi orale Maturità 2020: cosa ripassare

Sicuramente tra le cose da sapere davvero bene c’è la, o le materie di indirizzo. Che siano argomenti legati al tuo elaborato o no, ripassare a fondo tutto il programma potrà darti più sicurezza per affrontare soprattutto la prima parte del colloquio.

Che siano argomenti legati al tuo elaborato o no, ripassare a fondo tutto il programma potrà darti più sicurezza per affrontare soprattutto la prima parte del colloquio. Ripassare bene anche la letteratura italiana è davvero importante: ti servirà sia durante l’analisi del testo, che sarà il secondo momento del colloquio, in più come jolly potrà esserti utile anche per parlare del materiale che la commissione ha selezionato per te.

è davvero importante: ti servirà sia durante l’analisi del testo, che sarà il secondo momento del colloquio, in più come jolly potrà esserti utile anche per parlare del materiale che la commissione ha selezionato per te. Preparati dei collegamenti già collaudati su alcuni argomenti che potrebbero esserti chiesti dalla commissione come parte dei materiali: così sarai più tranquillo e potrai fare affidamento su discorsi già quasi del tutto pronti, senza paura di fare scena muta.

che potrebbero esserti chiesti dalla commissione come parte dei materiali: così sarai più tranquillo e potrai fare affidamento su discorsi già quasi del tutto pronti, senza paura di fare scena muta. Infine ripassa bene tutte le nozioni di cittadinanza e Costituzione, sarà uno degli ultimi pezzi del colloquio: non scoraggiarti proprio alla fine, ma cerca di arrivare lucido e pronto fino alla fine.



, a partire dalle 8.30 del 17 giugno 2020. Ricordiamo che gli esami orali: infatti quest’anno, a causa del covid-19 le due prove scritte sono state cancellate, e l’unica prova superstite è proprioL’esame dunque è stato notevolmente ridotto rispetto a tutti quelli che l’hanno preceduto, ma non per questo incute meno paura e ansia nei maturandi. Ecco quindi alcunidalla commissione d’esame durante il tuo esame di Stato 2020.Dato che le prove scritte sono state cancellate per quest’anno, il maxi orale di Maturità 2020 . Per questo il Ministero dell’istruzione ha annunciato chee prestabiliti che andranno a comporre l’esame di Stato 2020, il tutto però dovrà avere una durata massima di. Le cinque fasi dovranno in parte cercare di, quindi scopriamo come il MI ha pensato di scandire l’esame di Maturità 2020:Dunque, dopo aver, noi di Skuola.net possiamoOvviamente è bene avere unche hai svolto durante l'ultimo anno di superiori, comprese le partiTuttavia ecco alcuni consigli su cosa è bene preparare meglio: