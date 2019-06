Maturità 2019, Notte prima degli esami: 10 consigli per passarla al meglio

1. Innanzitutto, niente panico!

Panico, ansia, stanchezza, ansia e panico. Queste sono le sensazioni che prova la maggioranza degli studenti la sera prima del grande giorno dell' esame di maturità 2019 e l'incontro con le fatidiche tracce di maturità Ecco per voi una serie di consigli più o meno utili per affrontare queste tragiche ore.Guarda anche:Agitarsi peggiora solo le cose. Lasciate perdere il ripasso matto e disperatissimo dell’ ultimo minuto. Valorizzate piuttosto ciò che già sapete e rilassatevi, lasciate che la vostra mente siSeguite le vostre inclinazioni e divertitevi il più possibile. Riprendetevi simbolicamente quello spazio che la scuola vi ha ingiustamente sottratto. Ripescate antichi desideri sepolti e talenti,Potete improvvisarvi cantanti, pittori, musicisti o poeti, magari condividendo le vostre discutibili opere con delle insopportabili storie Instagram, se è quello che avete sempre voluto fareChi ha detto che non si può andare al letto alle quattro del pomeriggio? La scuola non ha solo tolto tempo alle nostre passioni, ma ci ha anche rubato. È il momento di riprendercele! Non necessariamente di notte, ma quando ci pare e piace!Fare un po’ di attività non vi farà male ma anzi, vi aiuterà ae ad essere rilassati., divertitevi, cantate, bevete (senza esagerare), mangiate, usate giochi da tavolo; la cosa più importante è, magari non proprio andando al cinema. Si può vedere anche a casa. Magari un film che racconti l’esame di maturità . Ci sono i due Notte prima degli esami e i due Immaturi, più la serie tv, l’estate addosso e che ne sarà di noi di Gabriele Muccino. L’idea del film potrebbe essere perfetta per distrarvi dallo studio e magari perché no, per farvi quattro risate.Se non sapete assolutamente nulla simulare malori improvvisi potrebbe essere una buona strategia. Semplicemente accasciatevi a terra all’ improvviso e non riaprite gli occhi fino a quando non vi sentite al sicuro o siete dentro un’ ambulanza. Un’ alternativa potrebbe essere fare un bel respiro, uscire a fare una passeggiata, andare in aereoporto, prendere un aereo e non tornare mai più.Atei che improvvisamente promettono che non usciranno mai più per il resto della loro vita, che saranno per sempre sottomessi al volere delle loro famiglie, che andranno a messa tutte le Domeniche, da oggi fino a quando ne avranno ancora la forza. Una sola parola d’ ordine, pregare, pregare compulsivamente e ancora pregare.Un atteggiamento positivo è la migliore garanzia di successo (non è vero studiare lo è di più). Scherzi a parte nessuno ha voglia di vedere volti afflitti o di assistere allo svenimento di un alunno davanti ai cancelli della scuola. La commissione apprezzerà un vostro sorriso, segno di sicurezza. Ancora meglio se si riesce a dare una vaghissima sembianza di contentezza di essere lì.La migliore opzione però è quella diDalle 20:00 alle 8:00 di mattina saremo live con la tradizionale Notte prima degli esami 2019: tanti ospiti vip ma soprattutto i consigli per vivere al meglio gli esami di maturità