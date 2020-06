Borsa di studio 100 e lode Maturità: come ottenere il premio del MI

Bonus Maturità 2020: requisiti e procedure per ottenere il premio

Maturità 2020: la cifra del bonus

Nonostante l’Esame di Maturità 2020 a causa dell’emergenza sanitaria sia stato modificato nel suo assetto consueto, cancellando le due prove scritte, il Ministero dell’Istruzione ha comunque garantito agli studenti più meritevoli la giusta gratificazione.Come ogni anno infatti, il MI ha assicurato la possibilità di aggiungere anche la lode al 100.Oltre ad una soddisfazione personale però, il 100 e lode rappresenta anche un piccolo riconoscimento economico per gli studenti in quanto è possibile richiedere un premio in denaro.Guarda anche:Il requisito necessario per ottenere il premio in denaro è quello di ottenereil cui conseguimento comporta l’acquisizione dellaattraverso il dirigente scolastico a cui ne spetta l’assegnazione.quindi è necessario che lo studente si rechi presso la segreteria del proprio Istituto scolastico per fare richiesta esplicita del bonus di cui è beneficiario, altrimenti, anche se possiede i requisiti per ottenerlo, non potrà goderne., anno in cui è stato istituito il premio in denaro per tutte le eccellenze che ottenevano il 100 e lode,è scesa in modo considerevole nel corso degli anni fino ad arrivare alla scorsain cui erano previsti soloper ciascuno studente. La ragione di questa consistente diminuzione è rintracciabile nell’aumento del numero degli aventi diritto al bonus, quindi nell’aumento dei 100 e lode assegnati alla Maturità , dato che il fondo messo a disposizione dal Ministero è rimasto invariato.in quanto sarà proporzionata al numero delle eccellenze e sarà comunicata quindi al termine degli esami con un apposito decreto.