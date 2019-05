Maturità 2019: I canali Youtube da seguire per studiare

Tra le piattaforme social più utilizzate vi è sicuramente Youtube. Diversi utenti utilizzano questo social media per visionare video di vario genere. Esso può essere utilizzato sia per passare il tempo libero, vedendo gameplay o vlog, sia per studiare. Molti giovani studenti hanno iniziato a seguire video di utenti che hanno aperto canali in cui vengono spiegate e trattate anche materie scolastiche, in modo da poter fissare e approfondire quei concetti che tramite i libri proprio non si riescono ad assimilare. Scopriamone 5 che potrebbero essere utili ai giovani studenti, soprattutto a quelli che stanno preparando l’esame di maturità.

1. Skuola.net

Come primo canale, non potevamoquello affiliato al nostro portale,. Canale da oltre 30mila iscritti, Skuola.net riporta contenuti di diverso tipo, ma tutti legati ai temi della scuola, sia per quanto riguarda le, con, sia per quanto concerne, sia semplicisu quello che succede nel mondo, tutto letto in chiave studentesca. Segui anche le; passa mezz'ora a chiacchierare con noi e con i nostri esclusivi ospiti su

Le lezioni di Adriano Di Gregorio

Canale abbastanza recente, infatti è stato aperto (solo) nel, ma subito molto amato e seguito. Le lezioni di Adriano Di Gregorio è nato con l'intento di trattare, sotto forma di lezione,argomenti; moltee altredi studio nelle scuole. Sono presenti, infatti, video riguardanti la

Link4universe

Link4universe è con ogni probabilità il canale più famoso in Italia a trattare di. Oltre 180mila iscritti,si occupa però principalmente. Una volta arrivati sul suo canale si ha già la sensazione di essere immersi nello spazio, infatti si possono scegliere addirittura diverse playlist che parlano. Presenti, seppur in quantità minore, anche ile alcune

Giulia per School2u

Canale da Giulia per school2u si occupa principalmente di un argomento: fornire nozioni di base a chi desidera apprendere una. In particolare, le due lingue insegnate sono. Il canale presenta infatti due, una per lingua, con all'interno una serie di video in cui vengono forniteriguardanti questi due idiomi,edquotidiane in cui usare queste lingue.

Mathmind

Tra i canaliche trattano della Matematica sicuramente da menzionare. Iscritto alla piattaforma già nel maggio del 2015, Mathmind . Tra le playlist che si possono trovare all’interno del canale ve ne citiamo solo alcune: sicuramente quella sullaè da vedere se avete saltato una spiegazione della vostra prof, un'altra playlist molto utile riguarda la, in cui vengono date delledi temi fondamentali per poter superare ogni tipo di compito in classe.