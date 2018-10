I 10 youtubers più famosi e più amati dai giovani

Il fenomeno youtubers impazza. E lo dimostra il fatto che spesso passate più tempo a guardare video su YouTube che a studiare. Noi di Skuola.net lo sappiamo bene e proprio per questo motivo abbiamo voluto approfondire il vostro amore sconsiderato per i vostri youtubers preferiti con uno speciale sondaggio sul tema. Abbiamo chiesto a oltre 5.000 ragazzi tra di voi quali, di questi personaggi del web, amate di più, protagonisti e interpreti di alcuni dei videoclip più cliccati del momento, ed ecco la classifica che abbiamo stilato per voi.

Favij

CiccioGamer89

iPantellas

Me Contro te

TheShow

Matt & Bise

IlvostrocaroDexter

Amedeo Preziosi

Riccardo Dose

Yotobi

, Favij ha rivoluzionato il modo di commentare e interagire con i videogiochi più improbabili di internet e lo ha fatto in un modo molto semplice. Puntandosi la web cam addosso mentre gioca, ha iniziato a registrare le reazioni della sua esperienza di gioco. Il risultato: un canale YouTube da quattro milioni e rotti di fan. Esplosivo e un po' pazzo, Lorenzo Ostuni, con i capelli scompigliati e le cuffie alle orecchie è tra i più amati dai teenagers di tutta Italia. Da anni ormai i suoi video sono perennemente nelle tendenze di Youtube Italia e non accennano a smettere.Continuando a parlare di videogiocatori, non si può non parlare di lui:. Ciccio in pochissimo ha sfondato il traguardo del milione di iscritti, con il suoè subito stato seguitissimo sulla piattaforma video. Ora il suo canale conta più di 2.7 milioni di iscritti, grazie anche all'attenzione costante che Mirko ha nel seguire i trend del momento. Infatti attualmente il suo canale è invaso da gameplay su, il gioco che sta spopolando a livello internazionale e che sta portando anche a Ciccio migliaia di views.Il duo comico più famoso di Youtube Italia, tra i fondatori della community italiana della piattaforma video. I loro sketch, prima semplici e ora sempre più elaborati,. I due comici si ispirano alla vita quotidiana per realizzare contenuti apprezzati e seguiti da tutti, soprattutto tra i giovanissimi. I due ragazzi, classe '90, contano sul loro canale un seguito di ben, senza dubbio uno dei canali più seguiti di Youtube Italia.Un'altra coppia che piace tanto è quella dei fidanzatini, che in pochi anni ha conquistato Youtube Italia. Tra i loro fan soprattutto i giovanissimi, rapiti dalla semplicità e dalla genuinità di Sofia e Luigi, una coppia frizzante del palermitano. Il loro segreto? Piacciono ai ragazzi, ma al tempo stesso riescono a rassicurare i genitori sui contenuti che i loro figli guardano sul Tubo. Proprio grazie a questo hanno ricevuto vari riconoscimenti e il loro successo li ha anche portati, l'anno scorso, a debuttare sul piccolo schermo in una nuova serie tv su, Like me, che li vedeIl terzo duo comico di Youtube Italia è senz'altro quello formato da Alessio e Alessandro, i due milanesi che nel 2013 hanno aperto il canale TheShow. Il loro merito più grande è quello di aver importato in Italia il fenomeno, già popolarissimo in America, deglinei loro video. Il successo virale che li ha travolti li ha portati più volte in tv, vincendo anche l'edizione 2016 di Pechino Express. I loro video, tra scherzi e esperimenti, sono un ottimo ritratto della nostra società presente.L'ennesimo duo comico di Youtube Italia è formato da Matteo e Valentino:. Da subito i loro video divertenti e con tantissimediventano virali, collezionando views da record, iscritti e posizionandosi sempre in cima alle tendenze di Youtube Italia. Il loro format, puntato molto sull'attualità e sui contenuti e trend del momento, è molto apprezzato e seguito, e nonostante la giovane età, poco più che ventenni, sonodi Youtube Italia.Sono sopratutto i maschietti ad apprezzare le sue doti geniali e le sue trovate pazzoidi. Energico e divertente ilvostrocaroDexter ha un canale seguitissimo, oltre un milione di utenti, che amano i suoi video e le sue divertenti idee, in modo sconsiderato. Con i suoidi iscritti è ormai uno dei big di Youtube Italia, grazie anche ai suoi contenuti ancorati alla quotidianità e alle, riesce a sfornare contenuti sempre nuovi e dinamici.Tra, come non citare Amedeo Preziosi? Uno degli youtuber del momento, è riuscito a raccimolare seguaci in tempi molto brevi e con efficacia, scalando, settimana dopo settimana, le tendenze di Youtube Italia. Racconta dei problemi di tutti i giorni e delle, annoverando tra i suoi seguaci tantissimi giovani studenti. Nei suoi video vediamo la quotidianità raccontata in modo semplice e diretto, con il personaggio che l'ha portato a farsi amare dalla sua community,, sempre presente.Anche se il suo successo nasce dai video di Facebook, quando poi Riccardo decide di spostarsi su Youtube riesce da subito a ottenere un largo consenso. Con i suoi, primi fra tutti quello in risposta a Willwoosh, riesce a farsi largo nella community di Youtube Italia, e ora conta più di 1 milione di iscritti. Tantissimi sono i contenuti pubblicati sul suo canale, molti dei quali sono subito schizzati nelle tendenze di Youtube Italia. Attento all'attualità, riesce a stare sempre sulla cresta dell'onda lanciando video di, sempre molto seguiti.Impossibile fare un articolo sugli youtubers senza citare uno, se nondi Youtube Italia:. Il torinese che con i suoiha fatto la storia di questa piattaforma. Il suo canale, che si è evoluto molto negli anni, proprio in questi giorni sta assistendo a una rinascita e un rilancio con un nuovo format: il late show. Ma anche cambiando vesti,del Tubo per quanto riguarda l'Italia.

Carmine Zaccaro