Maturità 2020: quanti sono i commissari d'esame?

Maturità 2020: quanti sono i commissari esterni e come si forma la commissione

Maturità 2014: 3 giugno

Maturità 2015: 3 giugno

Maturità 2016: 7 giugno

Maturità 2017: 6 giugno

Maturità 2018: 5 giugno

Maturità 2019: 3 giugno



Anche se agli esami mancano alcuni mesi, sappiamo che per voi maturandi l’assenza di informazioni è difficile da gestire. Il nuovo anno però, porta anche buone notizie! Verranno pubblicate infatti novità sull’ esame di stato che vi apprestate ad affrontare voi ragazzi. Entro la fine del mese probabilmente,Per i nomi degli esterni ci sarà da aspettare ancora un po’, questi saranno pubblicati dal Miur nei primi di giugno. Nel frattempo se volete chiarirvi le idee su come sia formato il gruppo di docenti che vi esaminerà all’esame, nei prossimi paragrafi vi spiegheremoDopo la pubblicazione online da parte del Miur delle materie oggetto d’esame e di quelle da affidare ai commissari esterni, l'ufficio scolastico regionale comincia a creare le diverse commissioni d’esame, che verranno poi comunicate ufficialmente dal ministero dell’istruzione nei primi giorni di Giugno. Ogni commissione d’esame viene definita, cioè. In totale quindi ad esaminarvi. Quest’ultimo inoltre durante l’esame orale, potrà interrogarvi sulla materia in cui è abilitato. Una volta usciti i nomi dei vari commissari, controllate quindi anche la disciplina che insegna il presidente, in questo modo non rischierete di farvi cogliere impreparati!I nomi dei membri della commissione vengono comunicati ufficialmente agli inizi di Giugno dal Miur e consultabili sul sito del ministero fino alla fine degli esami di maturità . Per trovare gli elenchi sul sito, vi basterà utilizzaree specificare la vostra scuola e classe. In questo modo entrerete in possesso della lista che vi serve in pochi click!I nomi dei membri della commissione vengono comunicati ufficialmente agli inizi di Giugno sulla piattaforma del Miur. Se volete farvi un’idea più precisa sul periodo in cui usciranno, vi lasciamo la lista delle date di pubblicazioni degli scorsi anni.