Chi sono i commissari Maturità 2020: i nomi, quando e come saperli

Materie esterne della maturità 2020, quali sono e quando escono?

Quali saranno le materie affidate ai commissari esterni?

Manca ancora qualche tempo, ma se anche tu quest’anno sarai chiamato ad affrontare la temuta nuova maturità, scommettiamo che l’ansia sta già cominciando ad accompagnare le tue giornate.E cos’è che mette più ansia in assoluto se non l’ignoto? E’ proprio vero, isono la cosa che più spaventa i maturandi. Ci si aspetta chissà quali creature mistiche pronte a bocciarti, ma in realtà non sono altro che esseri umani come i tuoi professori. Il commissario perfido e severo è quello che terrorizza gli studenti e sì, potrebbe capitare anche a te di avere a che fare con uno di loro, ma in generale nessun professore si siede a quel tavolo con l’intenzione di darti un brutto voto.Cerca quindi di stare tranquillo e scopri quali sono le informazioni che abbiamo finora su chi sono i commissari esterni maturità 2020.Basandoci sulle statistiche degli scorsi anni, iche ti faranno compagnia durante questa maturità , verranno resi noti probabilmente i primi giorni di giugno. Nel 2019 sono stati pubblicati il 3, nel 2018 il 5 dello stesso mese.Per sapere, quindi, e avere la lista completa dei nomi regione per regione e scuola per scuola, dovremo attendere i giorni di qualche settimana prima del fischio di inizio degli esami, proprio a ridosso della maturità. Sì, lo sappiamo, è una pessima notizia sapere che escono così tardi!Tuttavia c'è qualcosa che possiamo sapere in anticipo e ci dà qualche dritta susono le materie d'esame a loro affidate. Le materie oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni, vengono infatti - di solito - rese pubbliche verso metà/fine gennaio.Nel 2019 sono state pubblicate dal Miur il 18 gennaio, l’anno prima il 31 delle stesso mese.Conoscendo le materie dei commissari esterni, si potrà almeno sapere quali materie saranno sicuramente coperte dai membri interni, e conoscere così metà della commissione. Certo, è una magra consolazione, ma potremo inoltre sapere su quali discipline ci si dovrà preparare meglio per affrontare i membri esterni di commissione.Non si hanno ancora notizie certe su ciò che dovrai affrontare per questa maturità, quindi quello che possiamo fare sono solo supposizioni basandoci sugli anni precedenti.Lo scorso gennaio, la materia affidata al commissario esterno è stata Italiano per praticamente quasi tutti gli indirizzi. La prima prova d’esame è stata quindi corretta da questo professore o professoressa esterno alla tua scuola e all’esame orale è stato suo compito interrogare i tuoi colleghi.Per la regola dell'alternanza, è quindi poco probabile che quest’anno uscirà nuovamente italiano. Molto più facile che si tratti della materia di seconda prova, a meno che non ci sia un colpo di coda del Miur.