L'attesa per la Maturità 2019 si fa sentire, e l’ansia per l’esame inizia inesorabilmente a salire. Le preoccupazioni poi si moltiplicano quando si inizia a pensare che non sarete giudicati dai vostri professori, o almeno, non solo da loro. Infatti la grande incognita di ogni esame di Stato sono i commissari esterni.

Ma quanti sono i commissari esterni alla maturità 2019?

Quando sapremo i nomi dei commissari esterni?

La Commissione d’Esame incute timore a ogni maturando, non si sa mai cosa aspettarsi, come possano essere i professori esterni e quanto possano essere severi.La composizione della Commissione prevede 3 commissari interni,e un presidente di Commissione, anch'esso esterno.Purtroppo per sapere i nomi dei commissari esterni che faranno parte di ciascuna commissione si dovrà aspettare ancora un po’. Infatti, come al solito, le liste verranno rese note versoo all'Lucilla Tomassi