Amministrazione finanza e marketing commissari maturità 2020: nomi e materie commissioni

Maturità 2020, materie istituto tecnico amministrazione, finanza e marketing (AFM)

economia aziendale

lingua inglese

matematica

Maturità 2020, commissari esterni istituto tecnico amministrazione, finanza e marketing (AFM)

Ilha finalmente ufficializzato le materie di Maturità 2020. Oltre alle materie che saranno oggetto della, si conoscono già anche quelle affidate ai commissari esterni dell’esame di Stato. Quale sarà il destino dei? Scopriamolo insiemeGuarda anche:Il Ministero ha stabilito che peril docente della prima prova,, sarà interno.Le materie affidate ai commissari esterni sono:Per conoscere le liste con i nomi dei commissari esterni i maturandi dovranno aspettare ancora molto a lungo in quanto la loro pubblicazione è prevista a fine anno scolastico, solitamente nei primi giorni di giugno (lo scorso anno il 3 giugno). Quando sarà il momento basterà collegarsi sul sito del Miur nella sezione dedicata all' esame di Stato e cliccare sul motore di ricerca "Cerca la Commissione" per visualizzare i fatidici nomi. In alternativa, i maturandi potranno recarsi presso le segreterie scolastiche e chiedere la consultazione delle medesime liste cartacee(generalmente disponibili un paio di giorni prima rispetto a quelle online).