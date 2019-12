Commissari Maturità 2020 Sistemi informativi aziendali: nomi e materie

Sistemi informativi aziendali, Maturità 2020: le materie esterne

Mancano più di sei mesi agli esami ma l’ansia sta già cominciando a insinuarsi nei vostri banchi? Niente paura, il silenzio sta per essere spezzato. A gennaio verranno rese noteper l’indirizzo Sistemi informativi aziendali e tutti gli altri. Per i nomi dei professori esterni ci sarà purtroppo ancora da aspettare un altro po’ (di solito vengono comunicati verso fine anno).Se siete curiosi di conoscere tutte le informazioni più importanti riguardanti i commissari esterni e le materie scelte restate connessi su questa pagina!Come anticipato,per l’indirizzo “Sistemi informativi aziendali” 2020 verranno rese note intorno alla metà di gennaio. Anche se fino ad allora non potrete avere certezze, si può invece ipotizzare quale sarà la materia oggetto delle prove scritte di quest’anno: fino che nello scorso esame è stata scelta Italiano come materia esterna, è molto probabile che quest’anno la seconda prova sarà affidata al commissario esterno. A Gennaio scoprirete quindi se la prova d’indirizzo rimarrà multidisciplinare o tornerà a riguardare una sola materia.Manca molto ancora per conoscere, in genere quest’ultimi infatti vengono resi pubblici verso gli inizi di giugno (lo scorso anno il 3 giugno, l’anno prima il 5). Quello che ad oggi sappiamo però, è che dopo l’uscita delle materie dei commissari esterni a Gennaio, l'ufficio scolastico regionale comincerà a predisporre le diverse commissioni d’esame. Vi ricordiamo che ogni commissione d’esame è mista, cioè formata da tre tra i vostri professori, e tre docenti esterni più un presidente (anche lui esterno), che avrà il compito di sorvegliare lo svolgimento delle prove.Una volta resa pubblicaper l’indirizzo Sistemi informativi aziendali, dove è possibile trovarla? L’elenco viene ufficialmente pubblicato sul sito del Miur verso la fine di maggio, ma probabilmente la vostra segreteria studenti entrerà in possesso dei nomi pochi giorni prima l’uscita sul web. Per trovarle sul sito, potrete usare il motore di ricerca "Cerca la Commissione" e specificare la vostra scuola e classe. Per quanto riguarda invece le materie che usciranno tra poco, vi ricordiamo che l’anno scorsosono state Lingua e letteratura Italiana, Lingua Inglese, Matematica.