Liceo Linguistico commissari maturità 2020: nomi e materie commissioni

Poche ore fa la Ministra dell'Istruzione Azzolina ha reso note leper laSe sei uno studente del Liceo Linguistico, qualsiasi opzioni tu stia frequentando, scopria quali commissari verranno affidate le materie esterne.Guarda anche:Per conoscere i nominativi dei commissari esterni l'attesa è ancora molto lunga in quanto questa è l'ultima notizia che il Miur diffonde, pubblicando le liste a ridosso della fine dell'anno scolastico, in genere agli inizi di giugno (lo scorso anno il 3 giugno).Dopo l'uscita dellee di tutti gli altri indirizzi, l'ufficio scolastico regionale formerà le commissioni, sulla base di un'apposita circolare del Miur.Ogni commissione d'esame sarà infatti '', ovvero composta daal consiglio di classe e quindi conosciuti dagli studenti,, a cui sarà affidato il compito di controllare il corretto svolgimento dell'esame.Sì, ma come e dove trovare la lista conQuesta viene pubblicata online ogni anno, insieme a quella degli altri indirizzi, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, sul sito del MiurPer poterle visionare puoi usare il motore di ricerca "Cerca la Commissione" , dove puoi cercare la commissione per la tua scuola e la tua classe. Anche quest'anno, a tempo debito, sarà possibile consultare glicon un po' di anticipo rispetto alla pubblicazione web, recandosi presso le segreterie scolastiche. Di solito infatti il Ministero fa avere gli elenchi delle commissioni della maturità alle scuole prima di diffonderli sul web. Si tratta di elenchi pubblici, e per questo non è vietato agli studenti richiederne una copia in segreteria i primi giorni di giugno, per iniziare la ricerca e capire finalmente chi saranno i, che si troveranno ad affrontare nei giorni dell'esame.