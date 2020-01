Commissari maturità 2020 Liceo Musicale: nomi e materie commissioni

Liceo Musicale, Maturità 2020: la composizione della commissione

Liceo Musicale, Maturità 2020: i nomi dei commissari esterni

Se sei uno studente del Liceo Musicale l'attesa è finalmente finita: oggi infatti la Ministra dell'Istruzione ha reso note lePer conoscerle ti basterà cliccareGuarda anche:Come di consueto, la commissione sarà ‘’, ovvero formata daal consiglio di classe,anch’egli.Anche se sembrava impossibile fare un pronostico su quali sarebbero state le materie interne ed esterne per il Liceo Musicale, era facile prevedere chementreL’uscita delle liste con i nomi dei commissari esterni, anche per i maturandi del Liceo Musicale come per qualsiasi altra scuola, rappresenta l’ultimo appuntamento con le notizie ufficiali e utili da parte del Miur in merito alla maturità 2020. Solitamente infatti, il Miur invia alle segreterie scolastiche i nominativi dei commissari che compongono le commissioni qualche giorno prima di pubblicarle anche online (lo scorso anno infatti le scuole hanno ricevuto le liste il 31 maggio). A partire dalla pubblicazione ufficiale delle liste, i maturandi potranno quindi scegliere see chiedere di visionarneoppuree leggere i nomi dei commissari direttamente sul. Basterà infatti selezionare il portale dedicato all’ esame di Stato 2020 e cliccare sul motore di ricerca “ Cerca la commissione ”: a questo punto, dopo aver inserito i dati richiesti (città e scuola) sarà possibile infatti visionare la commissione completa della sezione di interesse.