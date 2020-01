Materie di maturità e commissioni 2020: tutto quello che c'è da sapere

Materie Maturità 2020: quando escono

Maturità 2007 : 17 Gennaio

: 17 Gennaio Maturità 2008 : 08 Gennaio

: 08 Gennaio Maturità 2009 : 21 Gennaio

: 21 Gennaio Maturità 2010 : 15 Gennaio

: 15 Gennaio Maturità 2011 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2012 : 20 Gennaio

: 20 Gennaio Maturità 2013 : 28 Gennaio

: 28 Gennaio Maturità 2014 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2015 : 27 Gennaio

: 27 Gennaio Maturità 2016 : 28 gennaio

: 28 gennaio Maturità 2017 : 30 Gennaio

: 30 Gennaio Maturità 2018 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2019: 18 Gennaio

Maturità 2014 : 3 giugno

: 3 giugno Maturità 2015 : 3 giugno

: 3 giugno Maturità 2016 : 7 giugno

: 7 giugno Maturità 2017 : 6 giugno

: 6 giugno Maturità 2018 : 5 giugno

: 5 giugno Maturità 2019: 3 giugno

La maturità si avvicina, e con lei anche la fine di un percorso che nel bene o nel male ha segnato gli anni della nostra adolescenza.In questo periodo, le domande sull’esame sono tante: ma come sarà la seconda prova? Quali saranno le materie degli esterni? Quando escono le materie? E i i nomi degli esterni? Per saperne di più sulla commissione e le materie affidate ai professori esterni, leggi prossimi paragrafi!Le materie oggetto di seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni , vengono rese note solitamente nel mese di gennaio, entro il 31.Se sei curioso di conoscere le date scelte per gli scorsi anni, ecco un elenco dal 2007 in poi.Le materie oggetto di seconda prova e le materie esterne vengono scelte ogni anno dal Ministro dell'Istruzione. Le materie oggetto del secondo scritto sono selezionate (una o più) tra le materie di indirizzo in ogni scuola.In generale, però, le materie delle prove scritte ogni anno tendono ad alternarsi. Per quanto riguarda le materie esterne, queste sono tre e sono affidate ai membri esterni di commissione, mentre le materie interne vengono decise dal consiglio di istituto sulla base di quelle dei commissari esterni.Il carattere multidisciplinare della seconda prova ad oggi rimane ignoto come tutto il resto. Quello che sappiamo è che la notizia verrà comunicata nel giorno in cui usciranno le materie: sarà il Ministro dell'Istruzione a stabilire se sarà una sola o più per indirizzo. Nel caso in cui la prova rimanesse mista come l’anno scorso, questa coinvolgerà due o più materie d’indirizzo (nel caso dello scientifico ad esempio, matematica e fisica).La commissione viene predisposta dall’ufficio scolastico regionale nei mesi successivi alla comunicazione delle materie da parte del Ministero. I commissari vengono scelti tra professori di scuole secondarie (di II grado), tramite le candidature avanzate dai docenti stessi, secondo requisiti ben precisi.La commissione d’esame è mista, cioè formata da tre tra i vostri professori e tre docenti esterni. In più verrà nominato un presidente (anche lui esterno), che avrà il compito di sorvegliare lo svolgimento delle prove.L’elenco viene ufficialmente pubblicato sul sito del Ministero verso l’inizio di Giugno, ma probabilmente la vostra segreteria studenti entrerà in possesso dei nomi pochi giorni prima l’uscita sul web. Ecco la lista delle date in cui sono stati pubblicati gli elenchi negli scorsi anni.