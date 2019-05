Commissari esterni maturità 2019 Emilia Romagna: come sapere le commissioni

Il motore di ricerca Miur delle commissioni

Come trovare i prof una volta scoperti i nomi?

Sei un maturando emiliano e sei in ansia per l'uscita dei nomi dei commissari esterni 2019? Sei capitato nel posto giusto!In queste pagine troverai tutte le indicazioni utili per sapere qualcosa in più sulla vostra commissione. Vediamo quindi nel dettaglio come e dove trovare i nomi dei commissari esterni appena saranno disponibili.Una volta che il Miur le renderà pubbliche, le puoi trovare nel motore di ricerca '' nella sezione dedicata agli Esami di stato. In questo modo potrai fare una ricerca specifica a seconda della vostra regione, città e scuola.In pochi secondi sarai in possesso di tutte le informazioni utili per affrontare al meglio la tua maturità.Guarda anche:Una volta in possesso delle liste contenenti i nomi dei commissari esterni che saranno presenti nella vostra commissione d'esame, non vi resta che far partire le ricerche! Ma che si fa se il prof non è sui social? Niente paura, cercate di rintracciare i suoi studenti sui social e chiedete direttamente a loro pareri, opinioni e consigli su come approcciarvi a questo docente per voi sconosciuto. Non dimenticatevi però di chiedere anche gli argomenti su cui ha insistito di più nel corso dell'anno e su che tipo di domande fa.