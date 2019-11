Maturità 2020: tutti i riti portafortuna per gli esami!

100 giorni maturità: lucertola di Pisa e rito del 100

100 giorni in spiaggia: scrivere sulla sabbia

100 giorni a San Gabriele o Montenero: benedire le penne o fare penitenza?

100 giorni maturità: manca poco

Ilmancheranno esattamente. I riti scaramantici in voga tra i maturandi sono moltissimi. Ma quali sono i più usati per sperare di passare l’ esame di maturità 2020 alla grande? E voi, quale sceglierete?Guarda anche:Da anni, la città di Pisa è una vera e propria meta di pellegrinaggio per i maturandi che vogliono essere aiutati dalla buona sorte. Nel capoluogo toscano sono moltissimi i riti propiziatori a cui potersi dedicare. Tra i più famosi c’è sicuramente quello di accarezzare la lucertola della cattedrale di Pisa. Ma non è l’unico. L’alternativa, infatti, è quella di ripetere 100 volte lo stesso gesto. Tra i più "antichi"’ e gettonati ci sono i 100 giri del battistero e le 100 palpate di sedere, ma non mancano anche riti innovativi come il farsi 100 selfie con dei passanti o il chiedere il numero di telefono a 100 ragazze diverse.Un rito scaramantico molto famoso perè anche quello di scrivere sulla sabbia il voto che i ragazzi sperano di prendere all'esame. Sono tantissimi, infatti, i maturandi che,, si recano sulla spiaggia proprio per dedicarsi a tale rito. Ad ogni modo, bisogna sapere che ci sono diverse versioni:- La prima, la più classica ma anche la più "pericolosa", è quella di scrivere il voto desiderato alla maturità sul bagnasciuga lasciandolo cancellare dalle onde del mare. Può essere "pericolosa" perché se il voto non sarà completamente cancellata dalle onde prenderete 10 punti in meno rispetto a ciò che avete scritto;- La seconda, consiste nello scrivere il voto sulla sabbia abbinando il lancio di una manciata di sale nell’acqua;- La terza, infine, è quella di scrivere il voto atteso agli esami maggiorato di 10 per sperare di vederlo avveratoTra i maturandi che, invece, non si accontentano dei "classici"sono molto in voga i pellegrinaggi religiosi presso i santuari di San Gabriele dell'Addolorata e di Montenero. Il primo, è famoso per la benedizione delle penne, il secondo, invece, per una serie di ‘’prove’’, tra il sacro e il profano, a cui devono sottoporsi i maturandi. Tra queste sono da segnalare il salire i gradini in ginocchio oppure il saltellare per la "piazzetta" su di una gamba tante volte quante il voto desiderato.Poche ore ormai ci separano dai. Dunque, cosa fare? Se non avete ancora scelto il vostro rito per chiamare dalla vostra parte un po' di fortuna o, se preferite, il tocco miracoloso del cielo, fatelo al più presto. Noi di Skuola possiamo solo augurarvi di trovare bel tempo e, ovviamente, di trascorrere un’indimenticabile giornata qualunque cosa voi scegliate di fare perDaniel Strippoli