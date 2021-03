100 giorni Maturità 2021, passali con noi: segui la nostra Live su Instagram

Maturità 2021, 100 giorni: i maturandi intervistati nella live di Skuola.net

Come si svolgerà la Maturità 2021?

Per il secondo anno consecutivo, una delle ricorrenze più memorabili dei maturandi, quella dei, a causa della pandemia dovrà necessariamente ridimensionarsi. Già lo scorso anno i maturandi hanno dovuto rinunciare a qualsiasi forma di convivialità a causa dell'insorgere dell'emergenza sanitaria mondiale che aveva determinato la ferrea scelta del lockdown nel nostro Paese.Quest'anno, sebbene l'intero territorio nazionale sia diviso in base a differenti zone colorate con altrettante diverse restrizionie,, solitamente trascorsa in compagnia e fuori da casa.

Per raccogliere qualche testimonianza e anche qualche idea sui modi alternativi che i maturandi 2021 hanno trovato per festeggiare in sicurezza i 100 giorni, senza venire meno alle regole e alle restrizioni anti Covid-19, noi di Skuola.net abbiamo deciso di intervistare direttamente loro.

In tempi di pandemia anche gli Esami di Stato ne hanno necessariamente risentito, costringendo il Ministero dell'Istruzione a modificare nuovamente il loro assetto tradizionale anche per la. Da pochi giorni sono state pubblicate infatti, in cui sono state definite con precisione per le scuole medie e superiori.Come nello scorso Esame di Stato, anche sarà caratterizzata dall' (la prima di italiano e la seconda sulle materie di indirizzo), annullate in via eccezionale a causa dell'emergenza sanitaria.Le prove scritte saranno infatti sostituite da, in cui il maturando dovrà affrontare tutte le materie di esame di fronte alla di nuovo composta da Il colloquio inizierà dall' (dovrà essere assegnato dal Consiglio di classe entro il 30 aprile e riconsegnato dagli studenti entro il 31 maggio) che potrà tuttavia essere svolta negli anni precedenti.Dopo l'esposizione dell'elaborato, al candidato verrà somministrato tra quelli studiati nel corso dell'anno e inserito nel, da analizzare e commentare.Successivamente sarà proposto (un testo, una citazione, una foto, un quadro, un problema, una tabella di dati, ecc) da cui ogni studente dovrà dovrà partire per intessere che coinvolga alcuni argomenti, studiati durante l'ultimo anno, su tutte le materie di esame.L'esame si concluderà con l'esposizione da parte del maturando della propria (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), ex alternanza scuola-lavoro, e infine con la, divenuta da quest'anno una materia a tutti gli effetti, tra quelle inserite nell'offerta formativa di ogni scuola.La prenderà avvio