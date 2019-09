Classi quinte: cosa fare da subito in vista dell'esame di Maturità

Consigli per iniziare al meglio l’ultimo anno di superiori

Prendi appunti fin da subito: chi ben comincia è a metà dell’opera, e proprio per questo è bene non sottovalutare anche le prime ore di lezione, quindi inizia subito a prendere appunti, saranno la tua salvezza verso maggio, vedrai!

Prepara un piano di studi: inizia da subito a stabilire una tabella di marcia da seguire durante tutto l'anno di studio quotidiano e a fasi, così da ricordarti il più possibile quando poi arriverà giugno.

Non perdere gli appunti che prendi durante l'anno: perché dopo che li scrivi, è essenziale anche non perderli, quindi facci particolare attenzione.

Fai attenzione in classe: rimanere lucidi e concentrati per sei ore e più è molto stancante, ma è necessario per non perdere nulla di utile ai fini dell'esame.

Usa i compiti di Maturità dell'anno scorso per esercitarti: sul sito del Miur potrai trovare le prove della Maturità 2019, inizia con quelle per poter avere un'idea sul livello di difficoltà che potrai trovare durante il tuo esame di Stato.

Chiedi a chi si è diplomato l'anno scorso il contenuto delle buste: se hai qualche amico diplomato nel 2000 chiedi quali sono stati gli argomenti che i prof hanno infilato nelle buste, così da poterti iniziare a prepare su quegli argomenti specifici, e per iniziare a capire come organizzare un intero discorso da solamente un imput stabilito.

Non fare troppe assenze: dovrai stare attento ai giorni di assenze che farai durante l'anno, è bene farne il meno possibile, così da non rischiare di perdere pezzi durante la tua assenza dalla classe.

Segui i consigli dei prof sugli argomenti da sapere bene e quelli da poter trascurare leggermente: chi meglio dei professori può sapere qualcosa su com'è andato il nuovo esame dell'anno scorso e come funzionerà quello di quest'anno? Segui tutti i loro consigli su ciò che è importante sapere e su ciò che vogliono sia studiato e imparato al meglio.

Crea un gruppo di studio con i compagni di scuola fin da subito: cerca qualche tuo compagno di classe con il quale prepararti per le interrogazioni di tutti i giorni, così da abituarti a ripetere con qualcun altro, a ridosso dell'esame ti sarà molto d'aiuto avere un gruppo di studio con il quale condividere ansie e paure prima della Maturità.

Divertiti perché è il tuo ultimo anno: ultimo, ma non meno importante, divertiti! L'ultimo anno è magico e speciale, non farti mangiare dall'ansia, ma vivi ogni attimo, insieme a tutta la tua classe, organizzate uscite, gite e preparatevi per i 100 giorni, sarà l'ultimo anno in cui sarete compagni di classe, godetevelo!

Un nuovo anno è iniziato da pochi giorni e migliaia di studenti sono quindi passati dalla quarta, e già vedono in lontananza lo spettro dell'esame che si avvicina. Ecco quindi una lista di consigli per poter avviare alla meta.