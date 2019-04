Simulazione seconda prova 2019 AFM: come svolgere economia aziendale traccia 2 aprile

Oggi, Martedì 2 Aprile, gli studenti dell’istituto tecnico, settore economico, amministrazione finanza e marketing stanno svolgendo la simulazione della seconda prova del 2 aprile 2019 di maturità. La materia che si sono ritrovati all’interno di essa è economia aziendale. Oltre a un problema da risolvere i maturandi dovranno analizzare due dei quattro quesiti che troveranno nella seconda pagina della traccia.

Simulazione seconda prova 2019: come svolgere la prova

Scopriamo, seguendo le indicazioni del nostro Tutor,, come svolgere la traccia:” Ottima traccia di redazione del bilancio con dati a scelta e annessi budget. L’impostazione d’economia aziendale è squisitamente indirizzata al marketing, confermando la tendenza nell’utilizzare la ragioneria-economia aziendale, al servizio dell’impresa anziché limitata ai conti per formare un bilancio sul quale pagare solo le tasse.Mi spiego.La contabilità ordinaria è necessaria per formulare l’utile (o la perdita) quindi assolvere gli obblighi fiscali.Al contrario la contabilità industriale trae i dati di gestione dalla contabilità ordinaria per dirigere l’azienda nelle scelte di marketing. Ecco che qui si coglie in pieno questa indicazione, educando lo studente ad affinare nella ragioneria-economia aziendale le prospettive di impiego dei conti nell’ambito delle scelte.Tra l’altro l’operare in un’azienda in perdita coglie esattamente il senso di attualità nell’attuale grave crisi economica nazionale.Auguriamoci buon lavoro.”