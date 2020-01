500 anni dalla morte di Raffaello, le possibili tracce di maturità 2020

Tracce maturità: Raffaello, un orfano adottato dall’arte

Raffaello, tra Rinascimento e divina armonia

Architetto innovativo, tra nuove e vecchie influenze

Considerato uno dei più grandi artisti d'ogni tempo ha dato vita al, la sua opera ha segnato un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi ed è stato di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire. Di chi stiamo parlando? Di uno dei pittori più celebri del Rinascimento:Quest'anno si festeggiano i 500 anni dalla morte di Raffaello e data la ricorrenza potrebbe essere che quest’ultimo sia scelto come soggetto per la. Ecco tutto quello che c’è da sapereSocievole, affabile, ricettivo allo stimolo creativo di altri maestri, Raffaello ha incarnato l'immagine dele la sua pittura è diventata un modello per le corti d'Europa. Nonostante la giovane età, con le sue opere ha voluto scavare nellecreando una forte empatia tra il soggetto rappresentato e l’osservatore. Ricorrenti nelle sue opere sono le cosiddette “” forse collegate a, la mamma persa all’età di 11 anni. La, sempre pacata, dolce e materna, incarna un senso religioso profondamente radicato nella. Il dipinto più celebre tra le Madonne è la, eseguita tra il 1505 e il 1506. Immersi in un ampio paesaggio fluviale dall'orizzonte contornato da alberelli e da un ponte a sinistra, si trovano la Madonna seduta su una roccia, che regge tra le gambe Gesù Bambino, mentre san Giovanni, abbracciato dalla Vergine, è a sinistra. I due fanciulli giocano con un cardellino, che simboleggia la Passione di Cristo.Rispetto alla preparazione giovanile e alla maturità fiorentina, una volta arrivato a Roma. È stato lui, tra i pochi, a saper incarnare il senso dellanella sua più alta accezione e intendere ilin senso superlativo. Nelle sue opere vi è armonia, equilibrio di forme, dignitas, recupero dell’antico, gravitas.La figura umana di Raffaello risplende anche nell’evidenza “naturalistica” dei suoi caratteri personali. L’originalità sta nelladell’antico con il moderno, dell’ideale con il naturale, in una visione grandiosa, nella quale l'armonia fa da riflesso all’ordine generale del creato.Prima della nomina al cantiere di, ha eseguito opere architettoniche per la famiglia Chigi, come le scomparse Scuderie di Villa Farnesina o la cappella funebre in Santa Maria del Popolo. Per la progettazione dellaha utilizzato una tecnica basate sulla proiezione ortogonale: per l’architetto non era tanto importante la bellezza del disegno quanto la sua completezza. Modificò anche ledi Bramante, arricchendo l’articolazione delle parole e inserendo volte a padiglione. Nel 1518commissionò la costruzione di Villa Madama, su un fianco di Monte Mario a Roma. Raffaello rivisitò l’impostazione rinascimentale della costruzione sulla base dei modelli delle ville dell’antica Roma, come la Domus Aurea rinvenuta pochi anni prima.