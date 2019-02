Angoli supplementari

la loro somma è un angolo piatto, cioè un angolo di 180°

Due angoli si diconoquandoVa da sé che angoli supplementari di uno stesso angolo o di angoli ad esso congruenti sono congruenti.

Due angoli adiacenti (cioè tali da avere il vertice e un lato in comune, e i lati non comuni appartenenti alla stessa retta) sono sempre supplementari. Quindi per costruire il supplementare di un angolo dato è sufficiente costruire il suo adiacente prolungando uno dei suoi lati. Facendo riferimento alla Figura 1 riportata in allegato, possiamo dire quindi che gli angoli AOB e BOC sono supplementari.



in qualsiasi poligono ogni angolo interno è supplementare al rispettivo angolo esterno, in quanto adiacente (Figura 2)

Da tutte queste considerazioni appare chiaro che

Ma ovviamente due angoli possono essere supplementari anche senza essere adiacenti.



Nella geometria piana e nella trigonometria ci sono molti teoremi o proprietà che riguardano gli angoli supplementari:

1) Se le rette a e b, tagliate dalla trasversale t sono parallele tra loro, gli angoli coniugati interni e coniugati esterni sono supplementari (Figura 3 in allegato).

2) Nel trapezio (cioè il quadrilatero che ha due lati paralleli) gli angoli adiacenti a ciascun lato obliquo sono supplementari.

3) Nel parallelogrammo (cioè il quadrilatero che ha i lati opposti paralleli) gli angoli opposti sono uguali, mentre gli angoli adiacenti a ciascun lato sono supplementari. Questo vale naturalmente anche per il rettangolo, il quadrato ed il rombo, in quanto sono dei particolari tipi di parallelogrammo.

4) Un quadrilatero è inscrittibile in una circonferenza quando gli angoli opposti sono supplementari. Quindi tutti i quadrati, i rettangoli e i trapezi isosceli sono inscrittibili in una circonferenza, mentre rombi e parallelogrammi in genere non lo sono.

5) La trigonometria ci insegna inoltre che sulla circonferenza goniometrica due angoli supplementari sono opposti rispetto all'asse y delle ordinate. Quindi hanno stessa ordinata, ma opposta ascissa. Per loro vale dunque che:

[math]sen(x) = sen (π - x)[/math]

[math]cos(x) = -cos (π - x)[/math]