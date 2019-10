Studio di funzione con valore assoluto

[math]f(x)= \frac{x^2-1}{|x-2|+3x}[/math]

[math]f_1(x)=\begin{cases}x \geq 2\\ y= \frac{x^2-1}{4x-2}\end{cases}[/math]

[math]f_2(x)=\begin{cases}x<2\\ y= \frac{x-1}{2}\end{cases}[/math]

[math]f_1(x)[/math]

dominio

simmetrie

intersezione con gli assi

segno

limiti

derivate

grafico finale

[math]\begin{cases}x \geq2 \\ x

eq \frac{1}{2} \end{cases}[/math]

[math]D=[2;+\infty)[/math]

[math]f_1(x)[/math]

[math]1=\begin{cases}x = 0\\ y=f_1(x)\end{cases}[/math]

[math]2=\begin{cases}y = 0\\ y=f_1(x) \end{cases}[/math]

In questo appunto affronteremo lo studio completo di una funzione che contiene un valore assoluto.Ecco la funzione:Ora per la definizione di valore assoluto abbiamo:Procediamo allora allo studio diRicordiamo quali sono i passi da fare per lo studio completo:Per il dominio diovvero :è definita per ogni valore di x maggiore o uguale a 2.Il dominio non è simmetrico quindi la funzione non è né pari né dispari.Per trovare le intersezioni risolviamo i due sistemi seguenti:Gli eventuali punti trovati vanno riportati sul grafico.Studio del segnoEssendo una funzione razionale fratta ne studiamo semplicemente il segno del numeratore e del denominatore e con il grafico otteniamo il segno finale.I limiti agli estremi del dominio ci diranno se la funzione presenta eventuali asintoti orizzontali oppure obliqui.Le derivate, prima e seconda, ci daranno informazioni su eventuali punti stazionari.Qui è presente lo svolgimento: https://drive.google.com/file/d/1oQyhhhgu2lnstDOjwMga21fMDWY3SRIR/view?usp=sharing