Mercatino del libro usato di Unione degli Studenti: indirizzi e città

Comprare libri usati per contrastare la dispersione scolastica

Dove trovare i mercatini di libri usati di Unione degli Studenti: la lista di tutte le città

• Referente nazionale - 3791396426

• Molise: Campobasso - 3914817824

• Campania: Napoli - 3280394492

• Campania: Pomigliano - 3337052244

• Campania: Ischia - 3924965842

• Campania: Salerno - 3318629715

• Campania: Scafati - 3311490884

• Campania: Caserta - 3895650236

• Campania: Vallo di Diano - 3895650236

• Sicilia: Siracusa - 328 271 0874

• Abruzzo: L'Aquila -3391870617

• Piemonte: Torino - 393921426121

• Lombardia: Milano - 3343050357

• Lombardia: Brescia - 393489162986

• Lombardia: Lecco - 3887541988

• Lombardia: Pavia - 3735507302

• Puglia: Ostuni - 3278457725

• Puglia: Foggia - 3926736408

• Puglia: Bari - 3331854422

• Umbria: Perugia - 3339398449

• Umbria: Terni - 3665991597

• Lazio: Roma - 3313280875



L’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e sono molti gli studenti che per evitare code nei primi giorni di scuola, preferiscono acquistare con anticipo i: le liste per ciascuna classe sono consultabili da tutti sui siti delle singole scuole già da tempo. Per molte famiglie però l’inizio del nuovo anno scolastico rappresenta un momento di preoccupazione perPer ammortizzare i costi, sempre più spesso gli studenti scelgono di acquistarenelle librerie, nelle scuole stesse o neiche è possibile trovare in diverse città.Guarda anche:La domanda di libri di seconda mano quest’anno, a causa della, potrebbe essere maggiore rispetto a quella degli anni scorsi. È questa la convinzione di Alessandro Personè, esecutivo nazionale dell’, secondo cuisarebbe una delle cause che da sempre costringe. Se si pensa che “le famiglie - afferma Personè, - spendono in media 470€ ogni anno solo per i libri e si arriva a 1200€ con il materiale didattico”, i dati sullaquest’anno potrebbero salire a causa del recente lockdown che inciso in modo negativo sulle condizioni economiche di molte famiglie italiane.Come arginare dunque questo rischio e riuscire a risparmiare?dato che “non esiste ancora una legge nazionale sul diritto allo studio che ponga fine al prezzo alto da dover pagare per poter studiare”.Ricorrere a libri di testo di seconda mano potrebbe essereche paradossalmente “aumentano tra i banchi di scuola”. Come riuscire a contrastare ogni disparità, anche economica? L’Unione degli Studenti non ha alcun dubbio che la chiave di svolta sia proprio la “solidarietà tra studenti e studentesse”. Attraverso di essa è possibile infatti “rispondere allea Settembre vista la mancanza di spazi scolastici adeguati e di materiale didattico classico e digitale al passo con le necessità dei tempi”.Tra i vari mercatini che ogni anno a settembre vengono allestiti nelle principali città italiane, quest’anno ci sono anche quelli organizzati dall’Unione degli Studenti presenti in ben 40 città sul territorio italiano.La sfida che l’associazione studentesca si propone di attuare è quella di “abbattere i costi dei libri di testo”, sollecitando le “istituzioni scolastiche sull’approvazione delin tutte le scuole” e contrastando allo stesso tempo anche la “”.Di seguito è possibile consultare(ognuna accompagnata dal numero di telefono di riferimento per richiedere maggiori informazioni o per unirsi ai volontari) in cui sono in allestimento