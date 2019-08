Libri usati a Genova, dove vendere e comprare libri scolastici: mercatino e librerie

Libri scolastici usati Genova: mercatini e librerie

Cartoleria 99 in via Napoli, 99/r : consigliata per comprare libri scolastici sia nuovi che usati.

: consigliata per comprare libri scolastici sia nuovi che usati. Borgobooks Genova in piazza della Meridiana, 10/r: vasta gamma di libri adatti per tutti i gusti.

Come comprare libri scolastici usati a Genova: i consigli

Come vendere libri scolastici usati a Genova

Arrivae con il nuovo anno scolastico arriva anche l’obbligo per le famiglie italiane di comprare libri scolastici nuovi o usati. Come ammortizzare le spese che, spesso e volentieri, sono troppo alte da sostenere - soprattutto considerato che molte famiglie hanno più di un figlio a carico? La soluzione è preferire i libri usati ai libri nuovi, ammesso che molto spesso usati vuol dire semi-nuovi e perfettamente riutilizzabili che vengono venduti alla metà del prezzo originale. Dove è possibile comprare libri usati? Sui siti web come libraccio o Ibs o anche, per i diffidenti che non comprano se non toccano prima, nelle librerie e nei mercatini che in questo periodo si occupano della. Vediamo nello specifico come funziona a Genova.Dove si va aper? Così come nelle altre città di dimensioni medie e grandi ci sono una serie di indirizzi da avere ben presenti se si vuole fare affari in questo frangente. A genova, in particolare, per comprare libri scolastici usati si va nei seguenti esercizi:Una volta compreso cheè molto vantaggioso e optato per questa via è necessario controllare accuratamente una serie di aspetti per evitare di sbagliare e, volendo risparmiare denaro, gettarlo via per un testo che non verrà mai utilizzato. Per prima cosa è bene controllare quali sono i testi da acquistare da una lista affidabile in modo da poter confrontare sia l’edizione che la copertina.Una volta individuato il libro giusto si passa al: le pagine devono essere tutte presenti e non devono essere strappate; prestate molta attenzione anche ai segni che possono esserci sui libri a matita, a penna o le sottolineature con l’evidenziatore. Una volta stabilito quali sono le condizioni del libro saprete anche se lo state pagando il giusto prezzo e, soprattutto, se sarà utilizzabile secondo quelle che sono le esigenze dello studente. Verificare l’usura è quindi fondamentale prima di acquistare qualsiasi libro.Oltre chec’è anche un altro modo per risparmiare qualche soldino in questo ambito:che non vengono più utilizzati. In che modo? La prima idea, sicuramente quella più rapida, è quella di contattare gli studenti più piccoli e proporgli i libri per il loro nuovo anno a metà prezzo. Se non fosse possibile adottare questa tattica ricordate comunque che tutti i siti, le librerie e i mercatini che in questo momento permettono di comprare libri usati solitamente sono realtà alle quali si possono anche vendere. Ognuno di loro ha i propri criteri di accettazione per i libri e paga cifre diverse; in alcuni casi - come per esempio con Libraccio - si può arrivare ad ottenere anche una somma di denaro pari al 35% del prezzo sulla copertina.