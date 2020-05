Adozione libri di testo 2020/2021: cosa prevede l'ordinanza del MI

Libri di testo, cosa prevede l'ordinanza

Conferma dei testi attualmente in adozione;

Nuova adozione, deliberata per casi particolari quali le prime classi del secondo triennio degli istituti professionali che sono stati interessati dalla recente riforma o le classi di indirizzi di nuova istituzione o per la sostituzione dei testi che sono usciti fuori catalogo.

Libri di testo, le scuole possono anche elaborare proprio materiale didattico digitale

La scelta dei libri di testo, come ormai di consueto, avviene a maggio, ma quest'anno, complice l'emergenza coronavirus, la situazione è decisamente più complessa. Il, tramite la consueta ordinanza annuale, ha dato più tempo alle scuole per organizzarsi. I collegi dei docenti, dopo aver sentito consigli di classe e di interclasse,prossimo per deliberare le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi.Vediamo nel dettaglio cosa prevede il documento emanato dal Ministero dell'Istruzione.Il collegio dei docenti, come ormai prassi consolidata, con formale delibera,o strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.L'ordinanza ministeriale precisa che(inizialmente era previsto per l'8 giugno) il collegio dei docenti potrà procedere in due modi:, quindi, anche perché, attualmente, per i docenti non è semplice organizzarsi come si faceva negli altri anni. Inoltre con la conferma dei libri di testo si va incontro alle famiglie che possono sperare di trovare libri usati o utilizzati da altri fratelli o conoscenti.Le adozioni devono essere comunicateonline, tramite l’utilizzo del sitoo in locale, offline.Non solo: le scuole possono decidere di elaborare direttamente. L'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico. Infine è previsto che i dirigenti scolastici dovranno richiedere ai centri di produzione specializzati