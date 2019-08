Libri scolastici: trucchi e consigli per risparmiare

Scopri quali libri comprare

Ogni anno le famiglie italiane sembrano prepararsi al salasso causato dall’acquisto dei, indispensabili per il rientro a scuola. Ma esistono delle piccoleche, se seguite, possono aiutare il portafoglio di mamma e papà a non sgonfiarsi troppo. Vediamole insieme, passo dopo passo.Guarda anche:Innanzitutto, bisogna capire quali sono i libri da acquistare per il nuovo anno. Infatti, ricordiamo che “anno nuovo” non significa necessariamente “libro nuovo” e che alcuni testi vanno bene per più anni consecutivi. Solitamente, il primo giorno di scuola le librerie distribuiscono i loro volantini con lefuori dalle scuole, ma è possibile conoscere fin da ora quali libri dovrete acquistare e quali no. Per farlo vi basterà cliccare qui , inserire i dati relativi alla vostrae alla vostra, e il gioco è fatto.A questo punto potete evidenziare quali sono i manuali da acquistare, ma con qualche piccola. Per esempio, se già sapete che quest’anno avrete unda fronteggiare,prima di comprare il libro della sua materia. Infatti, un insegnante che subentra all’inizio dell’anno ha il diritto di adottareda quelli selezionati dal vostro insegnante precedente.Non è detto che i libri debbano essere acquistati necessariamente nelle. Per esempio, perché non comprarlio, addirittura, al? Infatti, sono sempre di più i grandi nomi che promettono sconti che variano dalsull’acquisto dei libri di scuola, da Conad a Panorama.Se non considerate significativi i risparmi del 10 e del 15%, fatevi una passeggiata tra i. Qui è possibile trovare delle vere e proprie occasioni arrivando a pagare un libro persino ladel costo iniziale. Inoltre, in questi posti è possibile vendere anche i libri degli anni passati e magari usare il loro ricavato per l’acquisto di quelli dell’anno nuovo. Fate solo attenzione, quando adocchiate un libro, che non sia troppo: insomma, dovete pur sempre studiarci, quindi ricordate di evitare l’acquisto di testi, per esempio,con pennarelli ed evidenziatori colorati.Continuando a passeggiare per mercatini dell’usato è possibile trovare dei libri saggio a prezzi convenienti. Si tratta di testi che gli editori regalano come campione agli insegnanti e che per legge, ma che ai fatti si trovano senza troppa difficoltà e che permettono di risparmiare dal(se si tratta di una copia nuova) al(se si tratta di una copia usata). Sono facilmente riconoscibili perchésull’angolo della copertina.Molto spesso all’interno delle liste di adozioni vieni richiesto di acquistare libri nella loro. In questo caso la, spesso, cambia di pochissimo rispetto alla nuova, ma permette di. Confrontate le due edizioni e, se effettivamente i cambiamenti sono poco significati, acquistate laSe avete unbasso, attendete l’inizio dell’anno scolastico prima di acquistare i libri. Infatti, durante i primi giorni di scuola viene letta lacon la specifica del tetto di ISEE al di sotto del quale è possibile ottenere ile del corredo scolastico. Oppure informatevi se la vostra scuola ha un servizioe quali sono i requisiti per poter prendere in prestito i testi.Ricordiamo che anche comprare i libri scolastici nel loro formatoaiuta a. Si tratta di pagare intorno alin meno rispetto alle edizioni cartaceo, ma consigliamo di fare questa scelta solo nel caso in cui già si disponga di unche permette di studiare sugli, altrimenti il suo acquisto renderà nullo il risparmio sui testi.Serena Rosticci