Libri usati a Reggio Emilia, dove vendere e comprare libri scolastici: mercatino e librerie

Vendita libri scolastici usati Reggio Emilia: mercatini e librerie

Il Mercatino del Libro RE in via Francesco Cassoli, 1 : qui è possibile comprare libri scolastici usati al 55% del prezzo di copertina e lasciare in conto deposito i vostri libri. Nel caso vengano venduti guadagnerete il 35% del prezzo di copertina.

Libreria U.V.E.R. in viale Ettore Simonazzi, 27 : qui si possono trovare testi scolastici usati e nuovo nel corso di tutto l'anno scolastico.

Libreria Emporium SNC di Vincenzo Cavandoli e C. in via Squadroni, 3b: oltre ai libri scolastici è possibile trovare anche moltissimo altro materiale.

Come comprare libri scolastici usati a Reggio Emilia: i consigli

Come vendere libri scolastici usati a Reggio Emilia

Quando arrivano i primi giorni di settembre gli studenti sanno bene cosa vuol dire: si torna tra i banchi! Per farlo però è necessarioma non sempre le famiglie riescono ad affrontare questa spesa; spesso e volentieri, infatti, complice anche il fatto di avere più figli che vanno a scuola, il risultato è che le spese per comprare i libri di scuola per tutti sono davvero onerose. Una soluzione semplice ed efficace può essere quella di; solitamente si tratta di testi molto ben tenuti che possono arrivare a costare anche la metà del prezzo di copertina. Per comprare i testi scolastici usati basta andare sui siti web che vendono questo tipo di merce come Amazon, Ibs e Libraccio oppure, per coloro che preferiscono toccare con mano, nelle librerie e nei mercatini che in questo periodo vendono proprio libri scolastici usati.Vediamolo insieme.Anche a, così come nelle maggiori città italiane, è possibile partecipare allasapendo a chi rivolgersi. Quali sono le librerie e i mercatini che vendono e comprano libri scolastici usati?Come abbiamo capito,può risultare estremamente vantaggioso e permette di risparmiare importanti somme di denaro. Come si sceglie il giusto libro scolastico usato da comprare? Qui è importante fare una serie di appunti e avere le giuste accortezze per evitare di investire denaro inutilmente e andare a sprecare invece di risparmiare. Da dove si parte con il? Innanzitutto bisogna vedere su una lista di libri scolastici affidabile se copertina e edizione corrispondono. Una volta trovato il libro giusto esso va analizzato nella sua interezza per vedere lo stato di usura: le pagine ci sono tutte? Ce ne sono di strappate? I segni a penna, matita o fatti con l’evidenziatore sono accettabili? Valutando questi criteri capirete se il testo che volete acquistare è per voi valido o se è il caso di puntare ad altro perché più vantaggioso.Oltre che comprare libri scolastici usati un buon modo per risparmiare e accumulare soldi è ancheche non sono più necessari. Come? Il primo modo, sicuramente quello più veloce è semplice, è venderli agli studenti più piccoli poiché quello che a voi non serve più a loro sarà necessario. Se in questo modo non dovrete trovare chi compra i vostri testi usati ci sono sempre i siti web, le librerie e i mercatini già citati che, oltre che vendere libri usati , li acquistano anche dagli studenti. Ogni ente ha le proprie regole ma ci sono librerie che pagano anche fino al 35% del costo di copertina per un libro in buono stato. Va da sé che al momento della valutazione più nuovo sembra il libro e più vale in termini di denaro.