Vuoi fare uno stage in Europa? C'è l'app che ti aiuta a trovarlo

Stage4eu, applicazione gratuita per gli stage in tutta Europa

Che cos'è Stage4eu

le informazioni principali riguardanti l’organizzazione dello stage;

i principali Programmi europei che finanziano stage all’estero;

consigli e indicazioni riguardo gli stage europei sia dal punto di vista delle aziende, sia dal punto di vista dei tirocinanti stessi;

le “schede stage” dei Paesi europei, dove vengono evidenziate caratteristiche e peculiarità che ogni Nazione richiede nell’ambito dei tirocini (tipo di documentazione da presentare, durata minima e massima dello stage, ecc).

Stage4eu, alcuni numeri dopo il lancio dell'applicazione

Un'App che trova lo stage migliore per i ragazzi in tutta Europa. Questa è la caratteristica di Stage4eu , l'applicazione (con relativo sito web) gestita dal Fondo Sociale Europeo per aiutare i giovani europei nella ricerca di stage formativi. Stage4eu seleziona e pubblica esclusivamente offerte di stage in aziende multinazionali organizzazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale.Guarda anche:L'applicazione, disponibile sia per dispositivi Apple che Android, è totalmente gratuita (e non è richiesta la registrazione) ed è rivolta sia ai giovani che intendono fare un'esperienza di stage in Europa, sia agli operatori dell'orientamento e della formazione.Dà la possibilità di consultare le più interessanti opportunità di tirocinio in Europa, aggiornate quotidianamente, nelle maggiori organizzazioni internazionali e aziende multinazionali.Sia il sito, sia l’app, hanno al loro interno quattro sezioni principali:Inoltre è presente una sezione denominata "Ultime offerte di stage", che viene aggiornata quotidianamente e dedicata, per l’appunto, alle migliori opportunità di stage in Europa.L’app Stage4eu offre anche un servizio personalizzato di push notifications. Una volta scaricata l’app, potrai impostare le preferenze selezionando i Paesi e le aree professionali di tuo interesse e riceverai sul tuo smartphone - quotidianamente, settimanalmente o mensilmente - le notifiche delle offerte di stage che rispondono ai criteri da te selezionati.I numeri testimoniano un grande interesse attorno all'App: negli ultimi 12 mesi l'applicazione è stata scaricata da 5.300 utenti mentre le visite al sito sono state oltre 44mila, 3.700 le offerte di stage pubblicate in un anno con rispettivamente Spagna, Francia, Germania e Regno Unito le mete più visualizzate e prescelte dagli utenti. Per quanto riguarda l'Italia attualmente sono stati 348mila il numero di tirocini extracurriculari attivati nel 2018, dai servizi all'industria, passando per la pubblica amministrazione fino ai servizi sociali, personali e alla ristorazione.