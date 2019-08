WhatsApp: il gioco dell'estate 2019 è scrivere al vicino di numero

Gioco del vicino di numero: che cos'è?

Gioco del vicino di numero, i rischi per la privacy

Il nuovo gioco dell’estate? Scrivere al "vicino di numero". La rischiosa moda è partita dagli Stati Uniti e annuncia un bel po' di notifiche sui nostri telefoni.Se anche a te è arrivato il messaggio "Ciao, sono il tuo vicino di numero" sei forse anche tu capitato nella rete dei #numberneighbor.Il gioco è un nuovo trend che sta spopolando sui social e non è altro che un modo per passare il tempo e conoscere nuove persone. Certo, i rischi ci sono e soprattutto per la propria privacy. Non si sa mai chi potrebbe essere il nostro "vicino"!Partendo dal proprio numero di cellulare si invia un messaggio a chi ha un numero simile, aggiungendo o togliendo una unità. Se la chat ha successo, il contenuto della conversazione viene pubblicato su Twitter o su altri social appunto con l'hashtag #numberneighbor.La nuova tendenza viene dagli Stati Uniti, ma - giustamente - se da un lato è possibile incontrare nuovi amici o nuove fiamme, dall'altro la maggioranza delle persone contattate è diffidente e preoccupata della propria privacy. Oltre a fornire il proprio numero di telefono al casuale utente, durante la conversazione potrebbero essere scambiate informazioni personali con un perfetto sconosciuto. E' bene quindi prestare la massima attenzione.Il gioco comunque non è nuovo, era già stato segnalato negli USA nel 2016. A rilanciare la moda #numberneighbor è stato il batterista americano Ryan Lavallee che, nei giorni scorsi, ha pubblicato su Twitter la conversazione con il suo numero vicino.