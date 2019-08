Test Medicina anni precedenti: soluzioni e risposte per esercitarsi

Soluzioni test medicina 2018: domande e risposte

Soluzioni test medicina 2017: domande e risposte

Soluzioni test medicina 2016: domande e risposte

Soluzioni test medicina 2015: domande e risposte

Soluzioni test medicina 2014: domande e risposte

Ogni anno migliaia di aspiranti camici bianchi tornano a casa con lo stomaco in subbuglio e chiedendosi come sarà andato il loro test Medicina . Lo scorso anno non hanno dovuto aspettare molto: nel pomeriggio del giorno del test ingresso erano. Le domande di Cultura Generale si confermano l'osso duro per eccellenza per gli aspiranti dottori.Guarda anche:Le domande di anatomia sono state molto specifiche nel test di medicina 2018. Per Chimica e Biologia domande sul DNA mitocondriale, sulla maturazione del trascritto primario per Biologia, sulla Teoria di VSEPR, sul calcolo del PH di una soluzione, sulla Glucobeogenesi, sul legame a idrogeno. I due quesiti di cultura generale riguardano la Costituzione più antica attualmente vigente, e il significato del termine "frattale":Logica la materia che ha dato più filo da torcere, biologia e chimica abbordabili. SuI due quesiti di cultura generale potrebbero aver riguardato un libro di Stephen Hawking "Dal Big Bang ai buchi neri", e l'Art. 7 della Costituzione che regola il rapporto tra Stato e Chiesa e cita i patti lateranensi.Ecco di seguito le domande e le risposte del test di medicina 2017.Il test di Medicina 2016 è stato affrontato senza troppi problemi dalle aspiranti matricole. I quesiti del test di Medicina relativi alla Cultura generale sembrano essere stati abbastanza fattibili. I candidati hanno raccontato che, in particolare, i due temi delle domande di Cultura generale hanno toccato l'Illumismo e il Piano Marshall, argomenti che, fondamentalmente, non sembrano averli messi per niente in difficoltà.hanno messo in difficoltà più di un'aspirante matricola: Ciampi, Einaudi, Gronchi...cosa li accomuna? La risposta a questa domanda è che sono stati Presidenti della Repubblica Italiana. Ma uno dei due quiz di Cultura Generale del test di Medicina 2015 chiedeva altro, ovvero di indicare, tra le 5 opzioni proposte, chi non avesse mai ricoperto la prestigiosa carica: la risposta da contrassegnare? Giovanni Spadolini. Tra i quiz di cultura generale dei Test Medicina 2015 anche l'Esposizione Universale del 1900: quale città ha ospitato il primo EXPO del XX secolo? Parigi la risposta corretta.: Logica, Matematica e Fisica, Biologia e Chimica.Passando in rassegna anche le soluzioni test medicina anni precedenti, se ci soffermiamo sul 2014, tra gli argomenti più ostici troviamo ancora la Costituzione Italiana, sulla quale 1 ragazzo su 5 ha trovato difficoltà; ma anche i grandi scienziati e premi Nobel del nostro Paese, tra cui Rita Levi Montalcini, Il "secolo breve" di Hobsbawm, ribattezzato (erroneamente) Hobsbawn e il linguista e attivista politico Noam Chomsky. Proprio le domande su Chomsky e Hobsawm denotano la mano degli inglesi del Cambridge Assessment nella. Nel 2014 ci fu anche un "caso" legato a una domanda di biologia. Molti studenti fecero presente che la domanda "Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce? 1. NADH / 2. FADH2 / 3. NADP+" non aveva come risposta esatta "Tutte" come invece indicato dal Ministero. In realtà l'esperto consultato da Skuola.net econferma che, pur trattandosi di una domanda a trabocchetto, è da considerarsi del tutto corretta. Insomma nessun mistero.